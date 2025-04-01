На неформальному саміті міністрів оборони ЄС розглядатимуть збільшення військової допомоги Україні

Також говоритимуть про можливі гарантії безпеки й можливості для поглиблення співпраці між ЄС та українською "оборонкою".

2-3 квітня у Варшаві пройде неформальний саміт міністрів оборони ЄС. Тут будуть розглядати ініціативу глави євродипломатії Каї Каллас про збільшення військової допомоги Україні, передає «Європейська правда».

Йдеться насамперед про надання нашій державі 2 млн боєприпасів на 5 млрд євро і «Білу книгу» єврокомісара з питань безпеки Андріуса Кубілюса.

Ініціатива Каллас передбачає, що ЄС допоможе Києву закрити першочергові потреби Сил оборони – питання боєприпасів великого калібру до кінця цього року.

«Порядок денного зустрічі складається з двох сесій. Перша – про військову підтримку України з боку ЄС. Друга – про Білу книгу з питань європейської оборони (єврокомісара Андрюса Кубілюса)», – розповів посадовець Європейської служби зовнішніх справ (EEAS).

Також говоритимуть про можливі гарантії безпеки для України і можливості для поглиблення співпраці між ЄС та українською оборонно-промисловою базою, співпрацю з НАТО та іншими партнерами.

На першу сесію запросили главу українського Міноборони Рустема Умєрова і генсека НАТО, останнього буде представляти його заступниця Радміла Шекеринська.

Співрозмовник видання пояснив, що на неформальних самітах рішень не ухвалюють, але вони допомагають підготувати базу для цього на черговому засіданні Ради ЄС з закордонних справ з питань безпеки. Воно пройде 14 квітня.

«Ми хочемо отримати більше інформації про те, що країни-члени планують відправити в Україну з точки зору поставок боєприпасів. І подивитися, що саме ми можемо зробити більше колективно як ЄС. Країни-члени вже надали нам досить багато інформації, але ми хотіли б мати повну картину», – додав посадовець EEAS.