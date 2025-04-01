У М'янмі оголосили тиждень національної жалоби після землетрусу з понад 2700 жертв

П'ятничний землетрус відчувався в сусідніх країнах, таких як Таїланд.

У М'янмі хвилиною мовчання вшанували пам'ять за загиблими унаслідок землетрусу магнітудою 7,7 минулого тижня, який забрав життя 2700 людей у країні, пишуть BBC і France24.

Військове керівництво М’янми оголосило тижневу національну жалобу до 6 квітня “на знак співчуття через загибель людей і збитків”.

П'ятничний землетрус відчувався в сусідніх країнах, таких як Таїланд, за сотні кілометрів, де кількість загиблих досягла 20 осіб.

Рятувальники в обох країнах все ще шукають тих, хто вижив, але надії зникають, оскільки критичне вікно ‒ перші 72 години після землетрусу ‒ минуло.

В ООН кажуть, що землетрус посилив “і без того жахливу кризу” в М'янмі, яка перебуває в розпалі чотирирічної громадянської війни. Незважаючи на руйнування, звіти свідчать про те, що військове керівництво країни все ще завдає повітряних ударів по продемократичних повстанських групах.

У Мандалаї, колишній столиці М’янми, яка розташована неподалік від епіцентру землетрусу, з’явилося більше зображень руйнувань.