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Південна Корея ухвалить рішення щодо імпічменту президента Юна

Конституційний суд країни винесе рішення щодо законності імпічменту президента країни о п'ятницю об 11 ранку.

Південна Корея ухвалить рішення щодо імпічменту президента Юна
Юн Сок Йоль
Фото: ЕРА/UPG

Південна Корея готова вирішувати політичну долю президента Юн Сок Йоля, вирішуючи, чи назавжди усунути його з посади через короткий указ про воєнний стан, чи відновити на посаді, пише Bloomberg.

Конституційний суд країни винесе рішення щодо законності імпічменту Юна в п'ятницю об 11 ранку, повідомили в суді. Це рішення завершить процес імпічменту, розпочатий після того, як контрольована опозицією Національна асамблея проголосувала в грудні за відсторонення Юна від виконання його обов'язків.

Юн втратить владу, якщо імпічмент підтримають, а наступні вибори відбудуться протягом 60 днів. Суду потрібно, щоб принаймні шість із восьми суддів проголосували за усунення Юна.

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Якщо клопотання буде відхилено, Юн поверне свої президентські повноваження, але очікувані результати окремого кримінального провадження щодо його указу про введення воєнного стану все ще залишатимуться вагомими на решту днів його перебування на посаді.

Невідомо, чи з'явиться Юн на слуханнях щодо винесення вироку. Законний представник Юна не відразу відповів на запит Bloomberg з проханням прокоментувати. Рішення транслюватиметься в прямому ефірі, повідомили в суді. У керівній Партії влади народу заявили, що погодяться з рішенням суду.

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