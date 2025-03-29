​У Південній Кореї на протести вийшли противники і прихильники відстороненого президента

Тим часом суд поки що не оголосив дату розгляду справи про імпічмент.

У Сеулі десятки тисяч людей вийшли на протести через відсторонення президента Юн Сок Йоля, пише агенція Yonhap.

Приблизно 15 000 протестувальників зібралися біля палацу Кьонбоккун, вимагаючи негайної відставки президента. Вони закликали Конституційний суд якнайшвидше ухвалити рішення щодо імпічменту.

Окремий мітинг провела головна опозиційна Демократична партія та її союзники. Опозиція закликала до ув’язнення президента та застерегла, що він може знову запровадити воєнний стан.

Водночас близько 23 000 прихильників Юн Сок Йоля зібралися на мітинг у центрі Сеула, називаючи імпічмент «недійсним» та вимагаючи від Конституційного суду ухвалити рішення на користь президента. Запланований марш до будівлі суду скасували з міркувань безпеки.

Суд поки що не оголосив дату розгляду справи про імпічмент.