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​У Південній Кореї на протести вийшли противники і прихильники відстороненого президента

Тим часом суд поки що не оголосив дату розгляду справи про імпічмент.

​У Південній Кореї на протести вийшли противники і прихильники відстороненого президента
Юн Сок Йоль
Фото: ЕРА/UPG

У Сеулі десятки тисяч людей вийшли на протести через відсторонення президента Юн Сок Йоля, пише агенція Yonhap.

Приблизно 15 000 протестувальників зібралися біля палацу Кьонбоккун, вимагаючи негайної відставки президента. Вони закликали Конституційний суд якнайшвидше ухвалити рішення щодо імпічменту.

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Окремий мітинг провела головна опозиційна Демократична партія та її союзники. Опозиція закликала до ув’язнення президента та застерегла, що він може знову запровадити воєнний стан.

Водночас близько 23 000 прихильників Юн Сок Йоля зібралися на мітинг у центрі Сеула, називаючи імпічмент «недійсним» та вимагаючи від Конституційного суду ухвалити рішення на користь президента. Запланований марш до будівлі суду скасували з міркувань безпеки.

Суд поки що не оголосив дату розгляду справи про імпічмент.

  • Юн Сок Йоля заарештували у січні за кримінальним обвинуваченням після ненадовго введення воєнного стану торік  грудня. Південнокорейські слідчі кажуть, що указ президента був рівнозначний заколоту, і йому може загрожувати смертна кара або довічне ув'язнення, якщо його визнають винним.
  • Юн Сок Йоль чинив опір арешту протягом двох тижнів у своєму президентському будинку в Сеулі, при цьому прокурори робили численні спроби затримати його в напруженому протистоянні з президентськими силами безпеки.
  • На початку березня суд Сеула підтримав прохання захисту та звільнив з-під варти відстороненого президента.
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