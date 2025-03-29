ЗМІ: Суд США тимчасово заборонив депортацію мігрантів до інших країн

Окружний суд США тимчасово заборонив депортацію мігрантів до країн, які не є їхньою Батьківщиною, пише CNN.
Суддя окружного суду США Брайан Мерфі тимчасово заблокував рішення адміністрації Трампа щодо депортації мігрантів до інших країн, які не є їхньою без завчасного повідомлення та надання їм права звернутися за захистом від переслідувань.
Відповідне рішення стало відповіддю на спроби адміністрації Трампа прискорити видворення мігрантів, покладаючись на підтримку регіональних партнерів щодо прийняття мігрантів із третіх країн.
- Міністерство внутрішньої безпеки США призупиняє дію програм для іммігрантів. Зокрема роботу зупинила ініціатива, що надає можливість в'їзду для українців.
- Після інавгурації Трампа у США розпочалися депортаційній рейси. Фотографію вишикуваних у чергу людей людей, які тримали руки перед собою, опублікувала прессекретарка Білого дому Керолін Лівітт.