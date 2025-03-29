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ЗМІ: Суд США тимчасово заборонив депортацію мігрантів до інших країн

Суд заблокував рішення адміністрації Трампа щодо прискорення видворення мігрантів.

ЗМІ: Суд США тимчасово заборонив депортацію мігрантів до інших країн
Депортаційний рейс з США
Фото: Karoline Leavitt у X

Окружний суд США тимчасово заборонив депортацію мігрантів до країн, які не є їхньою Батьківщиною, пише CNN.

Суддя окружного суду США Брайан Мерфі тимчасово заблокував рішення адміністрації Трампа щодо депортації мігрантів до інших країн, які не є їхньою без завчасного повідомлення та надання їм права звернутися за захистом від переслідувань.

Відповідне рішення стало відповіддю на спроби адміністрації Трампа прискорити видворення мігрантів, покладаючись на підтримку регіональних партнерів щодо прийняття мігрантів із третіх країн.

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