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Ілон Маск продав мережу X самому собі

Колишнім Twitter тепер опікуватиметься компанія зі штучного інтелекту.

Ілон Маск продав мережу X самому собі
Ілон Маск
Фото: EPA/UPG

Мільярдер Ілон Маск нарешті наважився продати соціальну мережу X - але зробив це у звичний для себе епатажний спосіб: покупцем виявилася компанія xAI, яка теж належить соратнику Дональда Трампа.

Як пише CNN, розробник технологій штучного інтелекту формально заплатить за колишній Twitter 45 мільярдів доларів, що трохи більше, ніж очільник DOGE мав викласти у 2022 році за придбання мережі. Фактично ж Маск просто перекладає гроші з однієї своєї кишені в іншу.

За його словами, "це крок до поєднання просунутих можливостей штучного інтелекту та здатності X масово охоплювати аудиторію". Поки що незрозуміло, чи зазнає соцмережа помітних для користувачів змін. Чат-бот розробки xAI під назвою Grok був інтегрований до сервісу коротких дописів ще раніше. 

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