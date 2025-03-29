Держдеп офіційно повідомив Конгрес США про розпуск USAID

Державний департамент США у п'ятницю формально сповістив Конгрес про ліквідацію Агенції США із міжнародного розвитку USAID.

Як пише CNN, процес реорганізації багатомільярдної структури, яка була покликана боротися з бідністю та голодом у світі, триватиме до 1 липня. Частину функцій агенції візьме на себе держдеп.

Адміністрація Дональда Трампа скасувала 83% програм USAID, звинувачуючи відомство у нецільовому використанні коштів платників податків та опіці проєктами, які не відповідають інтересам Сполучених Штатів.

Захисники агенції переконували, що, попри недосконалість процесів розподілу державних грошей, USAID мала величезний вплив на боротьбу з гуманітарними проблемами та просувала у світі "м'яку силу" США.