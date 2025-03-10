Рубіо: США офіційно скасовують 83% програм USAID

США офіційно скасовують 83% програм USAID.
Про це у мережі Х повідомив держсекретар США Марко Рубіо.
"Після 6-тижневого перегляду ми офіційно скасовуємо 83% програм USAID", – йдеться у його повідомленні.
Він зазначив, що на 5200 контрактів, які скасовуються, було витрачено десятки мільярдів доларів у спосіб, який "не слугував (а в деяких випадках навіть шкодив) основним національним інтересам Сполучених Штатів".
Програми USAID, що залишаються, передадуть під управління DOGE Ілона Маска. Це близько 1000 програм.
After a 6 week review we are officially cancelling 83% of the programs at USAID.— Marco Rubio (@marcorubio) March 10, 2025
The 5200 contracts that are now cancelled spent tens of billions of dollars in ways that did not serve, (and in some cases even harmed), the core national interests of the United States.
In…
- Ще у лютому президент США Дональд Трамп розкритикував Агентство з міжнародного розвитку (USAID), стверджуючи, що ним керують "радикальні божевільні".
- Перед цим Державний департамент США видав наказ про припинення роботи для всієї актуальної іноземної допомоги та призупинив нову допомогу на виконання розпорядження президента Дональда Трампа про замороження допомоги іноземним країнам на 90 днів.
- Через "атаку на USAID” профспілки подали до суду на адміністрацію Трампа і пізніше суд заблокував примусові відпустки для співробітників USAID.
- Білий дім звільнив незалежного генерального інспектора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) через день після того, як його офіс випустив критичний звіт, в якому оцінювався вплив зусиль адміністрації Трампа, спрямованих на суттєве скорочення місії агентства.
- Також стало відомо, що більшість співробітників USAID по всьому світу відправили у відпустки, щонайменше 1600 з них звільнять.
- Як пише видання Politico, замороження міжнародної допомоги президентом США Дональдом Трампом призведе до посилення впливу Росії у Східній Європі.
- А Reuters пише, що призупинення фінансування США гальмує розслідування воєнних злочинів Росії в Україні.
- За даними Wall Street Journal, із 2022 Україна була найбільшим одержувачем коштів від USAID.