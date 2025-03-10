Рубіо: США офіційно скасовують 83% програм USAID

Інші програми USAID передадуть під управління DOGE Ілона Маска.

США офіційно скасовують 83% програм USAID.

Про це у мережі Х повідомив держсекретар США Марко Рубіо.

"Після 6-тижневого перегляду ми офіційно скасовуємо 83% програм USAID", – йдеться у його повідомленні.

Він зазначив, що на 5200 контрактів, які скасовуються, було витрачено десятки мільярдів доларів у спосіб, який "не слугував (а в деяких випадках навіть шкодив) основним національним інтересам Сполучених Штатів".

Програми USAID, що залишаються, передадуть під управління DOGE Ілона Маска. Це близько 1000 програм.

After a 6 week review we are officially cancelling 83% of the programs at USAID.



The 5200 contracts that are now cancelled spent tens of billions of dollars in ways that did not serve, (and in some cases even harmed), the core national interests of the United States.



In… — Marco Rubio (@marcorubio) March 10, 2025