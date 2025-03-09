Україна і Німеччина підписали меморандум із компанією - виробником системи IRIS-T

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про підписання меморандуму про взаєморозуміння з німецькою оборонною компанією Diehl Defence, яка є виробником системи протиповітряної оборони IRIS-T.

Про це Умєров повідомив у фейсбуці.

"Захист українського неба та міст – наш пріоритет. Підписана угода відкриває шлях до великих індустріальних проєктів, які дозволять посилити спроможності української протиповітряної оборони", - написав він.

Голова Міноборони також зазначив, що меморандум передбачає збільшення постачання ракет і систем протиповітряної оборони втричі.

"Дякую Diehl Defence за довіру та готовність до співпраці. Важливо, що провідні світові оборонні компанії роблять крок назустріч Україні. Вільний світ – на нашому боці, і разом ми відкриваємо нові можливості для посилення оборони. Продовжуємо розвивати український ОПК та інтегрувати його в європейську екосистему", - додав Умєров.

IRIS-T - ракета класу "повітря-повітря" малої дальності, оснащена інфрачервоною головкою самонаведення (ГСН), що охолоджується. Розробка велася під керівництвом Німеччини кооперацією з 6 країн-учасниць.

Система ППО IRIS-T від Німеччини працювала на південному напрямку ще в жовтні 2022 року.