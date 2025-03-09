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Умєров: Україна посилює співпрацю з Литвою в оборонно-промисловому комплексі

Співпраця в оборонно-промисловому комплексі залишається стратегічним напрямом.

Умєров: Україна посилює співпрацю з Литвою в оборонно-промисловому комплексі
Рустем Умєров і Довіле Шакалієне
Фото: Рустем Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров під час візиту до Данії зустрівся з литовською колегою Довіле Шакалієне.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

"Литва — один із наших найвідданіших партнерів, і ми працюємо над подальшим розширенням співпраці. Головна увага — постачання необхідного озброєння та боєприпасів для українських військових. Литва послідовно підтримує нас у цій сфері, і ми визначили конкретні кроки для посилення забезпечення Сил оборони", — наголошує Рустем Умєров.

Глава міноборони відзначає, що важливим стратегічним напрямом залишається співпраця в оборонно-промисловому комплексі.

"Визначили подальші кроки для створення спільних виробництв, адже український бойовий досвід та технології здатні зміцнити обороноздатність наших країн. Вдячний Довіле Шакалієне та всьому литовському народу за стійку підтримку України. Литва завжди поруч у найважчі часи", — додає Умєров.

  • Під час візиту до Копенгагена Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся зі своїм шведським колегою Швеції Полом Йонсоном і обговорив посилення обороноздатності України
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