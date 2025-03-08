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Українські енергетики за добу відновили живлення для 47 тисяч споживачів

У Міненерго закликають раціонально використовувати електроенергію у пікові години споживання.

Українські енергетики за добу відновили живлення для 47 тисяч споживачів
Фото: Укренерго

За добу 7 березня енергетики відновили живлення для понад 46 тисяч споживачів.

Про це повідомляє Міненергетики.

Минулої доби енергетики відновили живлення для 46 855 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій.

У відомстві закликають споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Рівень води у ставку ЗАЕС достатній для забезпечення потреб станції.

  • Вчора ввечері росіяни завдали удару по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області. Без електропостачання залишилися майже 1,5 тисячі місцевих жителів.
  • Під час ранкової масованої атаки 7 березня РФ пошкодила енергетичні обʼєкти ДТЕК на Дніпропетровщині та Полтавщині.
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