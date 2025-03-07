На Дніпропетровщині ворог пошкодив енергетичний обʼєкт, — ДТЕК

Під час ранкової масованої атаки РФ пошкодила енергетичний обʼєкт ДТЕК на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє енергокомпанія ДТЕК.

"Ворог продовжує енергетичний терор Дніпропетровщини також. Під час чергового ранкового удару знову атаковано енергетичний обʼєкт ДТЕК", — зазначають у повідомленні.

Попри небезпеку повторних обстрілів, працівники компанії роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути світло в усі домівки.

На Полтавщині внаслідок ворожої атаки об'єкти газовидобутку ДТЕК припинили роботу.