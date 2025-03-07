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На Дніпропетровщині ворог пошкодив енергетичний обʼєкт, — ДТЕК

Працівники ДТЕК відновлюють енергопостачання. 

На Дніпропетровщині ворог пошкодив енергетичний обʼєкт, — ДТЕК
Фото: ДТЕК Енерго / Facebook

Під час ранкової масованої атаки РФ пошкодила енергетичний обʼєкт ДТЕК на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє енергокомпанія ДТЕК.

"Ворог продовжує енергетичний терор Дніпропетровщини також. Під час чергового  ранкового удару знову атаковано енергетичний обʼєкт ДТЕК", — зазначають у повідомленні.

Попри небезпеку повторних обстрілів, працівники компанії роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути світло в усі домівки. 

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