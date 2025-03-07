На Полтавщині внаслідок ворожої атаки об'єкти газовидобутку ДТЕК припинили роботу.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
“Сьогодні вранці були атаковані об'єкти газовидобутку ДТЕК на Полтавщині. Внаслідок завданих руйнувань об’єкти припинили свою роботу”, – йдеться у повідомленні.
Сьогодні вночі Росія атакувала енергетичну і газову інфраструктуру в різних регіонах України. Вранці у Полтавській ОВА заявили, що уламки російської ракети пошкодили газопровід та приватні будинки. Дві людини травмовані, серед них дитина.
Також на Тернопільщині дві ракети влучили в газотранспортну мережу.