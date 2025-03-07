Як відомо, сьогодні вночі Росія атакувала енергетичну і газову інфраструктуру в різних регіонах України.

На Полтавщині внаслідок ворожої атаки об'єкти газовидобутку ДТЕК припинили роботу.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

“Сьогодні вранці були атаковані об'єкти газовидобутку ДТЕК на Полтавщині. Внаслідок завданих руйнувань об’єкти припинили свою роботу”, – йдеться у повідомленні.

Сьогодні вночі Росія атакувала енергетичну і газову інфраструктуру в різних регіонах України. Вранці у Полтавській ОВА заявили, що уламки російської ракети пошкодили газопровід та приватні будинки. Дві людини травмовані, серед них дитина.

Також на Тернопільщині дві ракети влучили в газотранспортну мережу.