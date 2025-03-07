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СБУ затримала жительку Вінниці, яка готувала теракт біля Рівненського ТЦК

Тепер їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. 

СБУ затримала жительку Вінниці, яка готувала теракт біля Рівненського ТЦК
Фото: СБУ

У Рівному затримали російську агентку, яка готувала підрив саморобного вибухового пристрою біля міського ТЦК.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Жінка мала залишити вибухівку поблизу військового об’єкта, коли на його території мала перебувати максимальна кількість громадян.

"Як свідчить наявна інформація, російська спецслужба планувала підірвати СВП разом з терористкою, щоб ліквідувати її, як «зайвого» свідка. Контррозвідка СБУ своєчасно викрила агентку і затримала її, коли зловмисниця прямувала до локації спланованого теракту", - йдеться в повідомленні.

Фото: СБУ

Зловмисницею виявилася 42-річна жителька Вінниці, яка потрапила до "уваги" ФСБ під час пошуку "швидких заробітків" на Телеграм-каналах. За вказівкою окупантів вона прибула до Рівного, де спочатку провела дорозвідку поблизу міського ТЦК. Потім вона мала дістати вибухівку із схрону і доставити її до ТЦК. Утім, співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали її.

Жінці повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами). Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. 

  • Це вже не перша спроба теракту в Рівненському ТЦК. Так, 1 лютого в ТЦК стався вибух. Росіяни тоді навмисно підірвали терориста разом із вибухівкою, з якою він зайшов всередину будівлі. Унаслідок події зловмисник загинув на місці, а 8 військовослужбовців дістали поранення різного ступеня тяжкості.
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