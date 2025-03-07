Головне за ніч та ранок п’ятниці, 7 березня: атака на газову й енергетичну інфраструктуру, майже 150 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 146 бойових зіткнень, бої на Торецькому та Курському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, комюніке саміту ЄС у Брюсселі.

Під час масового ракетно-дронового удару в ніч на 7 березня Росія атакувала енергетичну і газову інфраструктуру в різних регіонах України, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

За словами Галущенка, рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків. Вживаються всі необхідні заходи для стабілізації енерго- і газопостачання, але ситуація в енергосистемі може змінюватися.

На Тернопільщині дві ракети влучили в газотранспортну мережу, є небезпека падіння тиску газу.

Із шести ракет було два ураження, чотири ракети збили сили ППО. Також було збито два "шахеди".

Росія вдарила по Одещині, пошкоджень зазнали будинки.

Також повідомляли про пошкодження енергетичної інфраструктури.

Уночі Сили ППО збили 34 російські ракети і 100 безпілотників. У відбитті атаки вперше взяли участь французькі винищувачі.

До 10 ворожих ракет не досягли своїх цілей, а 86 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 146 бойових зіткнень, найбільше - на Донеччині.

На Курщині підрозділи Сил оборони за минулу добу відбили 32 атаки росіян

На Торецькому напрямку ворог здійснив 33 атаки неподалік Диліївки, Кримського, Озарянівки, Леонідівки та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 19 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Промінь, Даченське, Котлине, Надіївка, Улакли та Андріївка.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1150 російських окупантів. Росія вже втратила в Україні майже 883 тисячі військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

"Європейська правда" оприлюднила текст погодженої 26 з 27 країн-членів ЄС підсумкової заяви саміту у Брюсселі щодо України.

Країни блоку наголосили, що в Україні має бути досягнутий "мир через силу", який буде базуватися на повазі до територіальної цілісності нашої держави. Україна повинна мати якомога сильнішу стартову позицію для переговорів, а важливим компонентом цього є власний військовий та оборонний потенціал.

Європейська Рада визначила п'ять принципів щодо досягнення миру.

Які саме – в новині.

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