Росія утретє від початку року атакувала Україну крилатими ракетами з Чорного моря

Ця атака стала наймасовішою цього року - майже 20 ракет.

Російські війська цієї ночі втретє від початку року запустили крилаті ракети з акваторії Чорного моря, ця атака стала наймасовішою цьогоріч - майже 20 ракет.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Укрінформ.

"Росіяни застосували свою звичну тактику: вийти з бухти, вдарити та повернутися... Ми маємо з початку року третє застосування носіїв крилатих ракет. Один раз був у січні, один раз у лютому й от зараз - березневе застосування. Сказати, що вони їх (ракетоносії, - ред.) активно використовують - також ні. Однак з початку року, мабуть, це стало масовіше застосування: майже 20 ракет вони випустили з акваторії Чорного моря", - сказав Плетенчук.

Він зауважив, що в цілому цьогоріч активність росіян менша.

Станом на ранок в акваторії Чорного моря залишалося три російські ракетоносії, два з них були споряджені.