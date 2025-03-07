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Спецпосланець Трампа відкинув "Стамбул" як рамку для мирної угоди

"Потрібно розробити щось нове".

Спецпосланець Трампа відкинув "Стамбул" як рамку для мирної угоди
Кіт Келлог
Фото: EPA/UPG

Спецпосланець президента США Дональда Трампа з питань Росії та України Кіт Келлог під час виступу в Раді з міжнародних відносин критично поставився до перспективи використання так званих "Стамбульських угод" як основи для майбутніх мирних переговорів.

Як пише "Укрінформ", генерал Келлог не погодився з іншим радником Трампа Стівом Віткоффом, який припустив використання "Стамбула" для рамок угоди між РФ та Україною. 

Посланець нагадав, що тоді Москва висувала низку вимог до "вкрай ослабленої України", і зараз вони не можуть бути справедливими. На думку Келлога, "потрібно розробити щось абсолютно нове", оскільки "неможливо повернутися на три роки назад". 

Припинення військової допомоги Україні з боку Вашингтона посланець назвав "спонуканням до дипломатичної діяльності" та "функцією примусу, щоб прийти до усвідомлення потреби в мирній дискусії та мирній угоді". Келлог стверджує, що це особисте рішення Дональда Трампа, і лише він знатиме, коли його скасувати. 

  • Раніше Келлог заявив, що про зупинку надання американцями розвідувальних даних Україну попереджали заздалегідь. 
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