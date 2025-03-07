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Трамп порушив тему денуклеаризації та заявив про "прогрес" в урегулюванні війни в Україні

Президент США хоче "звести двох докупи".

Трамп порушив тему денуклеаризації та заявив про "прогрес" в урегулюванні війни в Україні
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті заявив, що досяг "значного прогресу" в питанні урегулювання російсько-української війни за останні дні.

Як передає "Європейська правда", відпровідаючи на запитання про європейську "ядерну парасольку", президент США розповів пресі, що хотів би "звести цих двох докупи, щоб нам не довелося говорити про ядерну зброю". 

Господар Білого дому додав, що "було б чудово, якби всі позбулися ядерної зброї" і навів статистику, відповідно до якої найбільше боєголовок мають США та Росія, а Китай "матиме таку ж за 4-5 років". Трамп закликав до денуклеаризації, бо "потужність ядерної зброї є божевільною".

Глава держави також прокоментував інформацію про намір позбавити спеціального статусу українських біженців. Як пише "Укрінформ", Трамп стверджує, що "скоро ухвалить рішення щодо цього питання", але "не хоче завдати комусь болю та шкоди, бо українці і так багато пережили".

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