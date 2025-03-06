​Росіяни вдарили дронами по Нікопольщині

Сьогодні, 6 березня, російська окупаційна армія знову атакувала Дніпропетровську область.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Протягом дня ворог тероризував Нікопольщину. Дронами-камікадзе бив по райцентру та Марганецькій громаді”, - написав Лисак.
Начальник ОВА уточнив, що внаслідок російських атак ніхто не постраждав, втім понівечені інфраструктура і гімназія.
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Кривий Ріг потрапив під ракетний обстріл увечері 5 березня.
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У готель перед ударом ворога заселилися волонтери гуманітарної організації, розповів потім Володимир Зеленський. Це громадяни Великої Британії, України та США.
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6 березня стало відомо вже про п'ятьох загиблих внаслідок російського ракетного удару по готелю у Кривому Розі. Поранення отримали 32 людини.