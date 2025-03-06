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​Росіяни вдарили дронами по Нікопольщині

Внаслідок російських атак понівечені інфраструктура і гімназія.

​Росіяни вдарили дронами по Нікопольщині
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини 6 березня 2025 року
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 6 березня, російська окупаційна армія знову атакувала Дніпропетровську область.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Протягом дня ворог тероризував Нікопольщину. Дронами-камікадзе бив по райцентру та Марганецькій громаді”, - написав Лисак.

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Начальник ОВА уточнив, що внаслідок російських атак ніхто не постраждав, втім понівечені інфраструктура і гімназія.

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