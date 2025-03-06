Покаяння на публіку: до чого закликав Рубіо українців хрестом на лобі?

Як відомо, Марко Рубіо є католиком. Символічно, що він заявляв про необхідність сторонам іти на поступки в переговорах (з конкретним переліком для України, але без жодної вимоги до Росії) — з цим покаянним хрестом на лобі. Так, ніби каятися в тому, що на неї напали, має жертва. Уже не говорячи про те, що церква дуже несхвально ставиться до подібної демонстративної поведінки — «Уважайте: не робіть ваших вчинків праведності перед людьми, щоб вони вас бачили». Приблизна аудиторія «Фокс ньюз» складає 94 мільйони глядачів.

Проте глядачів вразили не стільки слова Рубіо, скільки його зовнішній вигляд: на лобі в держсекретаря був хрест темного кольору. Зображення одразу ж завірусилось у мережі, користувачі почали кепкувати з політика. Швидко з'ясували, що такий хрест — символ каяття в Попільну середу, з якої в Римсько-католицькій церкві починається Великий піст. Такі хрести з попелу пальмового гілля, спаленого минулої Вербної неділі, священник наносить парафіянам на чоло. Фразеологізм «посипати голову попелом» має ту саму природу. До речі, в деяких церквах практикують власне посипання голови попелом — у буквальному сенсі.

У ніч із середи на четвер (за київським часом) держсекретар США Марко Рубіо виступив у етері «Фокс ньюз» із заявами про те, що, допомагаючи Україні, Сполучені Штати нібито ведуть так звану «проксі-війну» з Росією . Тобто воюють, але не напряму. Ці його слова — повна калька кремлівської пропаганди, яка виправдовує вторгнення в Україну «протистоянням Росії та колективного Заходу». Прессекретар Путіна Пєсков у четвер з цими дефініціями Рубіо погодився.

Фото: надано авторкою Священник Сергій Захарченко

Що означають обряди Попільної середи і який їхній зміст?

У Римсько-католицькій церкві Попільна середа — це початок Великого посту, який триває 40 днів, тобто 40 днів триває підготовка до Пасхи. У Попільну середу ми урочисто розпочинаємо це.

Традиція Попільної середи, згідно з джерелами, починає входити у церкву десь на зламі VI–VII століть. Звичай посипати голову попелом з'явився вже пізніше, десь у IX столітті. А в XI столітті папа Урбан II впроваджує цей обряд в усій церкві.

Обряд Попільної середи символізує, що наше життя швидко проминає, тому варто провести його, прагнучи наблизитися до Бога. Ми покликані чинити добрі справи, бути милосердними, любити, але водночас розуміємо свою слабкість — і фізичну, і духовну — і потребуємо внутрішньої переміни.

В Україні ми традиційно посипаємо голови попелом, у деяких країнах священник робить хрестик попелом на чолі вірян. При цьому промовляє слова: або «Пам'ятай, що ти порох і в порох обернешся», або «Навертайтеся і вірте в Євангеліє».

Фото: Суспільне Кропивницький Настоятель римсько-католицької парафії Святого Духа отець Ростислав у Кропивницькому посипає голову вірянки попелом. Кропивницький, 5 березня 2025 року

І наступні 40 днів варто присвятити трьом важливим речам — це піст, молитва і милостиня. Звичайно, ці справи потрібні не тільки в час посту, але в цей період особливо звертаємо на них увагу. Ці речі мають допомогти нам зростати духовно, подолати наші вади, стати ближчими до Бога й вірити: якщо станемо кращими ми, то стане кращим і все суспільство.

Попільна середа наповнена покаянним настроєм: каємося, що згрішили, і прагнемо більше не грішити?

Так. Розуміємо, що ми не є досконалими, не є ідеальними, що нам бракує вірності і Богу, і обітницям, які ми даємо, також розуміємо, що могли вчинити кривду нашому ближньому. Розуміємо, що попереду духовна боротьба. І наше покаяння у гріхах має вести до радості перебування з Богом.

Причому важливо, щоб це було щиро і не на показ. Як ми чуємо в літургії слова в Попільну середу, «Уважайте: не робіть ваших вчинків праведності перед людьми, щоб вони вас бачили, інакше не будете мати нагороди від вашого Отця, який на небесах». Тобто Бог бачить намір нашого серця.

Фото: Суспільне Кропивницький Попіл отримують, спалюючи вербу, освячену у Вербну неділю попереднього року.

Як довго після обряду людина має зберігати на собі попіл чи попільний хрестик?

У нас традиційно посипаємо попіл на голову. І людина, коли повертається додому, змиває цей попіл. З хрестом на чолі так само — можна повернутися додому і змити його. Хтось при виході з храму може це зробити. Немає визначеної норми, скільки треба мати цей хрест на чолі.

Водночас бачимо, як відомі люди в США, зокрема політики, актори, розміщують світлини з попільним хрестиком на чолі в соцмережах, щоб показати, що вони розпочали Великий піст.

Але наголошую, що це лише видимий знак, яким ми показуємо, що є християнами, що належимо до Католицької церкви. Насправді ж наше покаяння, наш піст повинні мати конкретний вимір у вчинках задля того, щоб змінитися на краще, наблизитися до Бога, стати святими.