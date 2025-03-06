Західні експерти пропонують захистити частину території України від повітряних атак європейськими ВПС

Під захист Sky Shield могли б потрапити три атомні електростанції України та міста Київ, Одеса та Львів, натомість лінію фронту та східні регіони України мали б прикривати Повітряні сили ЗСУ.

120 винищувачів ВПС європейських країн можуть бути розгорнуті для захисту щонайменше половини української території від атак Росії з повітря.

Про це йдеться у плані проєкту Sky Shield, який підписали 73 європейські та американські експерти у царині безпеки, політики та дипломати.

Серед підписантів – Філіп Брідлав, колишній генерал ВПС США та верховний головнокомандувач НАТО в Європі, Річард Ширрефф, колишній генерал британської армії та заступник верховного головнокомандувача НАТО, експрезидент Польщі Александр Квасьневский, Габріеліус Ландсбергіс, колишній міністр закордонних справ Литви, Адам Кінзінгер, колишній конгресмен-республіканець та підполковник ВПС, Бен Ходжес, генерал-лейтенант у відставці, колишній генерал-командувач США в Європі, Пітер Маккей, колишній міністр оборони Канади.

Sky Shield, як стверджують його автори, може створити зону повітряної охорони, яка буде діяти окремо від НАТО для відбиття атак російських крилатих ракет і безпілотників на міста та інфраструктуру, діючи в рамках “перемир’я в небі”, яке запропонував президент України Володимир Зеленський.

Зокрема, під захист Sky Shield могли б потрапити три атомні електростанції України та міста Київ, Одеса та Львів, натомість лінію фронту та східні регіони України мали б прикривати Повітряні сили ЗСУ.

Як зазначає The Guardian, план Sky Shield був розроблений колишніми планувальниками ВПС, які працювали спільно зі Збройними силами України. Його також розглянули міністерства оборони держав ЄС. Однак раніше у європейських лідерів не було бажання санкціонувати патрулювання українського неба, поки триває війна, проте на тлі зміни політики США ідеї захисту частини повітряного простору України стають актуальнішими.

Ініціатива Sky Shield — це проект створення інтегрованої європейської системи протиповітряної оборони, який запропонував у 2022 році канцлер Німеччини Олаф Шольц. Станом на 2025 рік в ініціативі беруть участь 23 європейські країни.