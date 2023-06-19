У Парижі десять європейських міністрів оборони обговорять сьогодні протиповітряну оборону

Мета зустрічі полягає в тому, щоб провести “стратегічну колективну рефлексію” навколо “загроз, які надходять з неба”.

Десять європейських міністрів оборони зберуться сьогодні для обговорення протиповітряної оборони у межах Паризького авіасалону в Ле Бурже.

Про це пише Politico.

Зустріч організував міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорно. Її мета полягає в тому, щоб провести “стратегічну колективну рефлексію” навколо “загроз, які надходять з неба”.

Після обговорень, у яких також візьмуть участь експерти, президент Франції Еммануель Макрон має виступити ввечері у “Домі інвалідів”.

“Війна Росії проти України стала електричним ударом для багатьох європейських країн, які виявили вразливі місця у власних системах і тепер намагаються інвестувати в ППО. Франція була прихильником розробки технологій протиповітряної оборони, які «зроблені в Європі»”, − пише видання.

Але низка країн ЄС на чолі з Берліном, які не хотіли чекати розробки власної системи, вирішили закуповувати готові продукти у США, Ізраїлю, а також у Німеччині. Politico зазначає, що до ініціативи Німеччини під назвою European Sky Shield Initiative приєдналися 16 країн, зокрема Бельгія, Польща, Естонія та Румунія.

Зазначимо, Німеччина, Нідерланди, Данія, Норвегія та Фінляндія не відправляють міністрів на сьогоднішню зустріч. Міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса змінить його державний секретар з питань озброєнь Бенедикт Ціммер. Міністерство збройних сил Франції заперечує, що німці уникають конференції, пояснюючи, що Пісторіус висловив “свій інтерес” під час зустрічі минулого тижня зі своїм французьким колегою.

Нагадаємо, міністерства оборони Данії, Нідерландів, Великобританії та США 15 червня оголосили, що вони співпрацюють, аби надати Україні засоби протиповітряної оборони для протидії російській агресії.