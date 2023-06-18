Держсекретар США Блінкен прибув з офіційним візитом до Пекіна

Блінкен - найбільш високопоставлений американський чиновник, який відвідав Китай за останні п'ять років.

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Пекіна. На сьогодні у нього запланована його зустріч із міністром закордонних справ Китаю Цинь Ганом.

Про це повідомляє Bloomberg.

Блінкен також може зустрітися з китайським лідером Сі Цзіньпіном і виступити з промовою на пресконференції перед від'їздом.

Зазначається, що Блінкен - найбільш високопоставлений чиновник США, який відвідав Китай за останні п'ять років.

Головною метою його візиту є спроба відновити канали зв'язку на високому рівні з китайськими колегами, зокрема між військовими США і Китаю, аби впоратися з гострою конкуренцією між двома країнами.

Напередодні президент США Джо Байден сказав, що сподівається протягом наступних кількох місяців також зустрітися із Сі Цзіньпіном.

Нагадаємо, що Блінкен планував відвідати Пекін ще у лютому, але скасував свою поїздку після того, як у Вашингтоні заявили, що виявили китайську повітряну кулю-шпигуна.