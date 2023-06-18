Унаслідок землетрусу на заході Франції пошкоджені будинки, відомо про двох поранених

У суботу 17 червня на заході Франції стався землетрус магнітудою від 5,2 до 5,8 балів. Внаслідок стихійного лиха пошкоджені будинки, школи і церкви. Наразі відомо про двох поранених.

Про це пише BBC.

Зазначається, що поштовхи відчувалися від міста Ренн на північному заході до Бордо на південному заході. Особливо постраждав регіон Приморська Шаранта на північ від Бордо. З муніципалітету Ла-Лень евакуювали близько 170 людей.

Внаслідок стихії сотні будівель визнали непридатними для життя. Землетрус пошкодив будинки, школи і церкви. Поранено двоє людей у місті Де-Севр.

На стихійне лихо відреагували французькі високопосадовці. Прем'єр-міністерка Франції Елізабет Борн назвала землетрус “незвичайним” і висловила солідарність з тими, кому він приніс лихо. Міністр внутрішніх справ країни Джеральд Дарманін заявив, що уряд запустить прискорену процедуру, щоб оцінити структурні пошкодження будівель.

Нагадаємо, 6 червня у Румунії стався землетрус магнітудою 5,3 бала. Поштовхи зафіксували за 24 км на схід від міста Арада, що на заході країни. Інформація про постраждалих не надходила.