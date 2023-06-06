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У Румунії стався землетрус магнітудою 5,3 бала

Поштовхи зафіксували за 24 км на схід від міста Арада, що на заході країни.

У Румунії стався землетрус магнітудою 5,3 бала
Фото: Анадолу

Увечері 6 червня на заході Румунії стався землетрус.

Як повідомив Національний інститут досліджень і розробок у галузі фізики Землі, сила поштовхів становила 5,3 бала за шкалою Ріхтера на глибині 6,4 км.

"Землетрус стався за 24 км на схід від Арада, 50 км на північний схід від Тімішоари, 74 км на південний схід від Бекешчаби, 93 км на північний схід від Решіти.

Згодом після землетрусу стався повторний поштовх магнітудою 3,1 бала.

Нагадаємо, у лютому на південному заході Румунії зафіксували землетрус, магнітуда якого становила 5,3 бала. Поштовхи відчувалися у сусідніх Сербії, Болгарії, Хорватії, Боснії та Герцеговині. Наступного дня були нові поштовхи, амплітуда яких сягнула 5,6 бала.

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