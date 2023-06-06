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Держсекретар США Блінкен планує відвідати Китай, - Bloomberg

Цей візит стане частиною зусиль президента Байдена відновити відносини між Вашингтоном і Пекіном.

Держсекретар США Блінкен планує відвідати Китай, - Bloomberg
держсекретар США Ентоні Блінкен
Фото: EPA/UPG

Держсекретар США Ентоні Блінкен планує найближчим часом відвідати Китай.

Про це повідомляє Bloomberg.

Точна дата візиту поки що невідома. Видання зазначає, що Блінкен планував відвідати Пекін ще у лютому, але скасував свою поїздку після того, як у Вашингтоні заявили, що виявили китайську повітряну кулю-шпигуна.

Представник Держдепартаменту пояснив, що на даний момент немає анонсу цієї поїздки, і що візит Блінкена, який раніше був скасований, відбудеться, "коли дозволять умови".

Bloomberg пише, що якщо візит все ж таки відбудеться, то він стане частиною зусиль президента США Джо Байдена відновити відносини між Вашингтоном і Пекіном.

Нагадаємо, відносини між США з Китаєм останнім часом напружені через Тайвань, порушення прав людини в КНР та військову активність Пекіна в Південно-Китайському морі.

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