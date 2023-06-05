Генсек НАТО заявив, що Китай не повинен застосовувати силу проти Тайваню

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Китай не повинен застосовувати силу проти Тайваню, передає Укрінформ.
Таку думку Столтенберг озвучив під час свого виступу на молодіжному саміті НАТО, який проходив у Брюсселі й Вашингтоні.
"Насамперед, я думаю, що Китай не повинен застосовувати силу, аби змінити статус-кво навколо Тайваню", - зазначив генсек.
За словами Столтенберга, союзники по НАТО не змінили поглядів щодо політики єдиного Китаю, тож не існує жодних виправдань останнім погрозам з боку Пекіна в питанні Тайваню.
Генсек НАТО відзначив також агресивну поведінку Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні та висловився щодо зближення КНР та Росії. Йдеться, зокрема, про спільні військові маневри та зацікавленість у союзах з іншими державами. Столтенерг зауважив, що така поведінка має потенційний вплив на глобальну безпеку та інтереси Альянсу.
Очільник НАТО додав, що через це блок цікавиться взаємодією з іншими країнами. Столтенберг запросив для участі в саміті у Вільнюсі уряди Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії й Австралії.
Нагадаємо, Міжнародний інститут стратегічних досліджень оприлюднив доповідь про те, що війна в Україні не змінила поглядів Китаю щодо можливого нападу на Тайвань. Рішення Пекіна буде формуватися не лише оцінкою військового потенціалу, а й розглядом ймовірності невійськової реакції США та союзників, включно з потенційними економічними наслідками
Тим часом нещодавно китайський авіаносець "Шаньдун" пройшов через Тайванську протоку у супроводі двох інших кораблів. А на початку травня китайські військові вдруге за тиждень запустили безпілотник навколо Тайваню, що свідчить про нову тактику спостереження.