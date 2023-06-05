Україна готова до посередництва Китаю, якщо він змусить Росію вивести війська з усіх окупованих земель, – Резніков

Україна готова до посередництва Китаю в мирному врегулюванні лише якщо Пекін змусить Росію вивести війська з усіх окупованих територій. Таку заяву міністра оборони України Олексія Резнікова цитує The Straights Times.

Резніков наголосив, що виведення окупаційних військ було би доказом, що КНР має вплив на РФ як переговірник. Якщо ні – Україна не буде втрачати час.

"Дайте мені докази того, що Росія готова жити в мирному співіснуванні з Україною. Першим сигналом має бути повне звільнення українських територій. Нехай вони продемонструють нам жест доброї волі і виведуть свої збройні сили з території України. Після цього ми будемо вважати, що цей переговірник має вплив на Росію. Якщо ні, вибачте, з якої (причини – Ред.) ми будемо сидіти і витрачати час?" – зауважив міністр.

Він вважає, що РФ стала "молодшим братом" Китаю.

"Я вважаю, що Китай (став) старшим братом, а Росія – молодшим братом. Старший брат може переконати молодшого брата припинити цю кровопролитну війну", – висловився Резніков, зазначивши, що зараз це більше надія, ніж переконання.

Резніков на полях "Діалогу Шангрі-Ла" в Сінгапурі мав нетривалу зустріч із міністром оборони Китаю. За її результатами український міністр зазначив, що Китай, схоже, має важелі впливу на РФ, але його наміри застосовувати їх нечіткі.

Китай за весь час повномасштабної війни відкрито не засуджував російське вторгнення, ухильна називаючи його "кризою". Пекін і досі намагається балансувати між західним світом і Росією. У річниці повномасштабної війни Пекін представив своє бачення мирного плану, одним із пунктів якого було скасування "односторонніх санкцій". Україна привітала Китай за його ініціативність, але зазначила, що не з усіма пропозиціями може погодитися.

Після першої за приблизно два роки роки телефонної розмови українського президента і лідера КНР Пекін оголосив, що відправить до України спецпредставника. Ним став Лі Хуей, який раніше був послом у Москві.

17 травня спеціальний представник Китаю Лі Хуей провів низку зустрічей з українським керівництвом у Києві. Співрозмовники LB.ua зазначають: перемовини були не з легких – довелося відразу накреслити червоні лінії, за які не повинна, відштовхуючись від позиції України, ступити китайська дипломатія. Потім Лі здійснив кілька візитів до європейських країн.

Нещодавно призначений Пекіном спецпредставник Лі Хуей закликав "припинити надсилати зброю на поле бою".

На зустрічі з Резніковим у Сінгапурі міністр оборони Китаю Лі Шанфу запропонував міністру оборони України Олексію Резнікову використати “всі можливі засоби”, щоб спробувати припинити війну з Росією, а також пообіцяв розширити військовий зв’язок з Києвом. Китай продовжує наполягати на ролі миротворця в конфлікті, незважаючи на тісні політичні та економічні зв'язки з Москвою.