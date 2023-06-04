«Мирна ініціатива» Індонезії – це не лише план Росії, але й Китаю

Українська влада вже заявила, що план Індонезії вигідний Росії, наше МЗС дало зрозуміти своїм азійським колегам , що їх послуг не потребує. Одначе ця ініціатива відображає не тільки російські, а й китайські побажання.

3 червня міністр оборони Індонезії презентував під час глобального безпекового форуму у Сінгапурі так званий мирний план, який, на його думку, мав би покласти край війні, що її веде Росія проти України. Та пропозиції Індонезією є не тільки недоречними, а й шкідливими – такими, що підривають територіальну цілісність України та безпеку Європи.

Путінська Росія нині не говорить про мирні плани, бо її просто ніхто на Заході не сприйматиме і не слухатиме – там не довіряють Кремлю і знають, що він прагне лише одного: отримати час, щоби краще підготуватися до чергового нападу на Україну, зберігши при цьому вже окуповані території.

Замість Росії про мирні ініціативи постійно пропонує Китай. Він виступає ключовою силою, яка формує глобальну альтернативу формулі миру Зеленського. Саме китайське керівництво першим презентувало своє відмінне від українського бачення щодо припинення війни. 12 пунктів, які презентував Пекін, пропонують замороження протистояння. А ще – припинення вогню, відмову від запровадження санкцій та, фактично, позаблоковий статус України.

Фото: EPA/UPG

У разі реалізації такого плану Росія отримає можливість поновити сили, краще підготуватися до майбутньої атаки на Україну, можливо, розморозити, хоча б в окремих сегментах, співпрацю з Заходом. КНР же в перспективі у будь-який потрібний момент – якщо, до прикладу, все ж справа дійде до прямого конфлікту зі США поблизу Тайваню – зможе вчергове розіграти російську карту, що позбавить Європу можливості активно допомогти своєму союзнику – Сполученим Штатам.

Китайський «мирний план», а також заяви чиновників КНР перегукуються з так званими мирними ініціативами індонезійського міністра. А ще – з подібними планами бразильського президента, який пропонував віддати Крим, та заявами лідерів деяких африканських держав. Усі ці «мирні» ініціативи зводяться до одного – до легалізації окупації української території.

При цьому, немає ніяких окремих індонезійських, бразильських, африканських мирних планів, є лише одна китайсько-російська ініціатива. Насправді, цього варто було очікувати одразу після того, як Генасамблея ООН проголосувала резолюцію в підтримку формули миру президента Зеленського. Тоді китайці та росіяни через Білорусь намагалися внести дві правки, які б нівелювали суть української пропозиції.

Фото: EPA/UPG

Після цього дипломатичного програшу Пекін та Москва стали діяти: Китай опублікував свій мирний план, інші держави, на які Піднебесна має певний вплив, почали презентувати свої ініціативи – варіації китайської пропозиції.

В чому може полягати стратегія Китаю? Продемонструвати Заходу, що існує величезна кількість варіантів мирного врегулювання, що існують альтернативні українській та західній моделі. Що потрібно прийти до спільного знаменника, а отже почути і так званий Глобальний південь, а насправді держави, за якими економічно стоїть Китай. Також Пекін ставить перед собою й іншу мету – він намагається розділити Європу і США, так само, як це зробила колись Росія, переконавши німців та французів сформувати у 2014-му році мінський формат, замінивши ним женевський майданчик, де були присутні Сполучені Штати. І китайці вже агітують деяких європейських лідерів проводити більш самостійну від США політику.

Чому Індонезія пропонує цю ініціативу, яка є якоюсь сумішшю китайського плану та деяких російських старих напрацювань? Бо Джакарта підтримує Пекін у його прагненні стати регіональним лідером, тому що етнічним китайцям належить близько 70% індонезійської економіки. Через те, що Індонезія економічно залежить від КНР – країни торгують в юанях, виступають за відмову від долара; Китай є найбільшим торговельним партнером Індонезії, його ж компанії там будують нову столицю та освоюють надра. Бо здешевлена російська нафта та продовольство поступають до Джакарти, а пропаганда РФ транслюється індонезійським громадянам через китайські соціальні мережі.

Ті ж самі відповіді будуть, якщо проаналізувати бразильський чи африканський інтерес.

Час вже зрозуміти, яку реальну роль відіграє Китай та які цілі ця держава ставить перед собою. Пекіну точно не потрібна формула миру України, йому потрібно, щоби Росія не програла.