З'явилось нове фото командирів оборони Маріуполя, які за умовами обміну перебувають у Туреччині
З'явилось нове фото командирів оборони Маріуполя, які за умовами обміну перебувають у Туреччині
«Мирна ініціатива» Індонезії – це не лише план Росії, але й Китаю
«Мирна ініціатива» Індонезії – це не лише план Росії, але й Китаю
Як і куди поскаржитися на порушення ваших прав у медичному закладі. Рекомендації від НСЗУ
Як і куди поскаржитися на порушення ваших прав у медичному закладі. Рекомендації від НСЗУ
Втрати ворога у війні проти України перевищили 210 000 осіб, – Генштаб
Втрати ворога у війні проти України перевищили 210 000 осіб, – Генштаб
Школи Києва не переводять на дистанційку, а вчителі не чергуватимуть в укриттях - КМДА
Школи Києва не переводять на дистанційку, а вчителі не чергуватимуть в укриттях - КМДА
Чи буде власна ядерна зброя України достатньою гарантією безпеки?
Чи буде власна ядерна зброя України достатньою гарантією безпеки?
Російський вибір: втікай або помри
Російський вибір: втікай або помри
ЗСУ отримали від Австралії "потворні, але практичні бойові таксі", - Forbes
ЗСУ отримали від Австралії "потворні, але практичні бойові таксі", - Forbes
Російське керівництво втрачає довіру населення, - ГУР
Російське керівництво втрачає довіру населення, - ГУР
ГоловнаСвіт

Лише 40% словаків та 46% болгар вірять у напад Росії на Україну, – дослідження

Показник Угорщини цього року виправився.

Лише 40% словаків та 46% болгар вірять у напад Росії на Україну, – дослідження
Фото: EPA/UPG

Опитування громадської думки засвідчило негативну для України зміну громадської думки окремих європейських суспільств про те, хто винний у війні в нашій державі.

Про це свідчать результати дослідження словацької аналітичної організації GLOBSEC, що які є в розпорядженні "Європейської правди".

Організація замовила соціологічне дослідження у восьми країнах Центральної та Східної Європи, а також порівняла його результати з аналогічним опитуванням, що проводилося рік тому. У дослідження взяли участь Польща, Литва, Латвія, Чехія, Румунія, Угорщина, Болгарія та Словаччина.

За рік у більшості досліджуваних країн зросла або лишилася майже незмінною частка тих, хто погоджується, що передусім Росія є відповідальною за напад на Україну.

Торік була лише одна держава, де таку думку підтримувало менше половини громадян – це Угорщина (48%). Наразі угорське суспільство помітно змінило свою думку, у безпідставний напад РФ вірять більше половини – 54% угорців.

Утім, катастрофічними виявилися показники двох інших держав – Словаччини та Болгарії. У Болгарії віра у вину РФ за напад на Україну впала з 50% до 46%, у Словаччині цей показник впав з 51% до 40% і став найменшим серед досліджуваних держав.

Також, Угорщина, яка через відкрито проросійську політику уряду Віктора Орбана сприймається українцями як найбільш ворожа до нас держава ЄС, виявилася найбільш прихильною до допомоги біженцям з України. 90% угорців погодилися із твердженням про те, що "ми повинні і далі підтримувати біженців з України, адже вони тікають від війни".

Наступними, з помітним відривом від угорців, є Латвія, Польща та Литва з 79-82% охочих підтримувати українців. Водночас у Литві та Польщі 50-52% громадян незадоволені тим, що ця підтримка здійснюється за рахунок зниження фінансування литовців та поляків відповідно.

У трьох країнах регіону – Румунії, Словаччині та Болгарії – кількість незадоволених вища за рівень підтримки. Найгірша ситуація у Болгарії із рівнем у 71%/52%.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies