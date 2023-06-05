Лише 40% словаків та 46% болгар вірять у напад Росії на Україну, – дослідження

Опитування громадської думки засвідчило негативну для України зміну громадської думки окремих європейських суспільств про те, хто винний у війні в нашій державі.

Про це свідчать результати дослідження словацької аналітичної організації GLOBSEC, що які є в розпорядженні "Європейської правди".

Організація замовила соціологічне дослідження у восьми країнах Центральної та Східної Європи, а також порівняла його результати з аналогічним опитуванням, що проводилося рік тому. У дослідження взяли участь Польща, Литва, Латвія, Чехія, Румунія, Угорщина, Болгарія та Словаччина.

За рік у більшості досліджуваних країн зросла або лишилася майже незмінною частка тих, хто погоджується, що передусім Росія є відповідальною за напад на Україну.

Торік була лише одна держава, де таку думку підтримувало менше половини громадян – це Угорщина (48%). Наразі угорське суспільство помітно змінило свою думку, у безпідставний напад РФ вірять більше половини – 54% угорців.

Утім, катастрофічними виявилися показники двох інших держав – Словаччини та Болгарії. У Болгарії віра у вину РФ за напад на Україну впала з 50% до 46%, у Словаччині цей показник впав з 51% до 40% і став найменшим серед досліджуваних держав.

Також, Угорщина, яка через відкрито проросійську політику уряду Віктора Орбана сприймається українцями як найбільш ворожа до нас держава ЄС, виявилася найбільш прихильною до допомоги біженцям з України. 90% угорців погодилися із твердженням про те, що "ми повинні і далі підтримувати біженців з України, адже вони тікають від війни".

Наступними, з помітним відривом від угорців, є Латвія, Польща та Литва з 79-82% охочих підтримувати українців. Водночас у Литві та Польщі 50-52% громадян незадоволені тим, що ця підтримка здійснюється за рахунок зниження фінансування литовців та поляків відповідно.

У трьох країнах регіону – Румунії, Словаччині та Болгарії – кількість незадоволених вища за рівень підтримки. Найгірша ситуація у Болгарії із рівнем у 71%/52%.