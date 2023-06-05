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В Афганістані унаслідок отруєння госпіталізували близько 60 школярок

Яку речовину було використано для атаки − невідомо.

В Афганістані унаслідок отруєння госпіталізували близько 60 школярок
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Близько 60 дівчаток були госпіталізовані після отруєння у школі на півночі Афганістану.

Про це пише Reuters з посиланням на поліцію.

“Невідомі люди увійшли в школу для дівчаток в районі Санчарак... і отруїли класи”, − сказав Ден Мохаммад Назарі, речник поліції регіону Сар-е-Пола. Він не уточнив, яку саме речовину було використано або хто може стояти за інцидентом.

Назарі сказав, що дівчаток доставили в лікарню, але вони є “доброму стані”. 

Атака сталася після хвилі “отруйних нападів” на школи для дівчат у сусідньому Ірані, де з листопада захворіло 13 тисяч осіб, переважно учениць.

За попереднього уряду Афганістану, який підтримувався іноземними державами, на школи для дівчаток було скоєно кілька спроб отруєнь, зокрема ймовірних газових атак. Адміністрація Талібану не дозволяла більшості студенток відвідувати середню школу та університети після приходу до влади в 2021 році. Влада Талібану дозволила відкрити початкові школи для дівчаток приблизно до 12 років і стверджує, що підтримує жіночу освіту за певних умов.

Нагадаємо, влада Ірану заарештувала у березні 110 осіб за підозрою в причетності до отруєнь школярок.

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