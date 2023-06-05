Україні час визнати іранський Корпус вартових терористичною організацією

Верховна Рада визнала Росію державою-терористкою, український парламент затвердив рішення РНБО та запровадив щодо Ірану санкції на 50 років. Час назвати речі своїми іменами та визнати ключову іранську структуру, яка діє від імені клерикального автократичного режиму, терористичною організацією – так само, як наші партнери. Верховна Рада має шанс зробити це.

Щодня Росія запускає в бік України десятки дронів , які вбивають мирне населення, зокрема й дітей, знищують будинки та інфраструктуру, руйнують життя мільйонів українців. Ці дрони Москві передає Іран . Безпосередньо над цим працюють структури, пов’язані з ключовою мілітарною організацією держави – Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР). США вже давно внесли КВІР до списку терористичних організацій , а Європейський парламент зараз, під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну, закликав відповідальні органи ЄС включити КВІР до чорного списку терористів.

Фото: NurPhoto Учасник акції протесту в Торонто тримає табличку з проханням до уряду Канади визнати Корпус вартових Ісламської революції терористичною організацією.

Машина-вбивця

Ви можете почути спекулятивні твердження, що Корпус вартових – це, мовляв, іранська армія, державна структура, тож не можна вносити її до списку терористичних організацій і запроваджувати санкції щодо неї. Та ці висловлювання є або хибним уявленням про КВІР, або умисною маніпуляцією.

В Ірані є своя національна армія, а КВІР – це спеціально створена після Ісламської революції 1979 року мілітарна організація, яка має захищати виключно клерикальний режим аятол, реальну владу в цій країні, від внутрішніх збурень і зовнішніх ворогів. Вони називають себе не захисниками Ірану, а «моджахедами» – воїнами Бога, учасниками джихаду. Це щось середнє між Росгвардією та ПВК «Вагнер» Пригожина, однак набагато потужніше.

За майже 45 років свого існування Корпус вартових розрісся до небачених масштабів: він має власні сухопутні війська, повітряні та морські сили, розвідки – усього 150-190 тис. осіб. Крім того, до лав КВІР входить спеціальне ополчення «Басідж» (мінімум 90 тис. бійців), які зачищають незгодних усередині Ірану – убивають, страчують, катують, кидають у в'язниці – те, що ми бачимо нині під час протестів в Ірані. А є ще підрозділ спеціального призначення («Аль-Кудс», або Сили Кудс), які нараховують до 5 тис. елітних вояків і організовують теракти, створюють, фінансують і забезпечують зброєю терористичні організації та інші бойові угруповання, беруть участь у військових протистояннях на Близькому Сході і не тільки.

З 1979 року, з моменту падіння влади шаха, Корпус протидіє самій ідеї існування національної держави. Він і режим, що ним керує, розглядає Іран не як окрему країну, а як плацдарм для вічної експансії революції, завдяки якій можна, як вважають аятоли та лідери КВІР, захопити весь ісламський світ. Ця організація є провідником джихаду, який скерований проти невірних, проти ворожих держав, євреїв і незгодних з політикою, яку провадить режим.

Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhotо Солдати Корпусу вартових ісламської революції під час мітингу в Тегерані, квітень 2022.

Корпус вартових – це таємна багатомільярдна бізнес-імперія, яка контролює понад 50% економіки Ірану – ядерну, ракетну, програму з виробництва дронів; нафтові, газові родовища, нафтохімічні заводи, телекомунікаційні компанії та підприємства, що зводять інфраструктурні проєкти. Навіть іранські благодійні фонди і ті перебувають у власності КВІР. А їхні люди сидять в іранському уряді, парламенті, посольствах, міжнародних структурах тощо.

І саме ця організація за вказівкою зверху бере участь у війні, яку нині веде Росія проти України.

Як КВІР допомагає Росії

Перед тим, як відповісти на це питання, потрібно запитати себе: чому Корпус вартових допомагає Росії? Нещодавно відомий командир КВІР Саїд Фурузанді заявив, що «дії Путіна подобаються іранському народу», що Захід програє в Україні, а наша держава буде разом з Росією. Як бачимо, Іран і його головна потуга, КВІР, готові допомогти РФ у цьому.

Що вони роблять для цього? По-перше, підприємства, які належать саме Корпусу вартових, штампують дрони і транспортують їх до Росії, зокрема, йдеться про дрони-смертники "Shahed-131" і "Shahed-136", а також "Mohajer-6", який можна застосовувати і для ударів, і для розвідки. Саме цими безпілотниками Росія щодня обстрілює українські військові об’єкти, а також житлові будинки, електростанції, мости, дитсадки, школи, дитячі майданчики, лікарні, поліклініки й іншу інфраструктуру, вбиваючи мирне населення.

По-друге, КВІР спочатку проводив тренування для російських військових в Ірані, щоб навчити їх користуватися дронами. Потім фахівці Корпусу проводили інструктаж для військових РФ в окупованому Криму. Далі вони перебралися на територію Росії, де досі допомагають освоювати виготовлені ними машини. Також стало відомо, що в Білорусі планують запустити виробництво іранських безпілотників.

Запуск іранських дронів-камікадзе 'Shahed-136'

По-третє, саме структури Корпусу вартових передають дрони ПВК «Вагнер» – організації, яку кілька західних держав визнали терористичною та проти якої запровадили санкції.

По-четверте, саме Корпус вартових курує наймасштабнішу ракетну програму на Близькому Сході. Підприємства, що належать КВІР, будують ракети різної дальності та призначення – зокрема, балістичні. За даними деяких західних розвідструктур, Тегеран (конкретно – структури Корпусу вартових) і Москва підписали контракт про продаж Росії ракет "Fateh-110" із дальністю 300 км, хоча постачання, вірогідно, досі не відбулося. Також сторони обговорюють продаж ракет "Zolfaghar", які здатні завдавати ударів на відстані до 700 км.

Йдеться про те, що Іран є співучасником війни, яку веде Росія проти України, а Корпус вартових Ісламської революції – організацією, яка допомагає Росії чинити терористичні напади та воєнні злочини проти українців.

Спонсор тероризму та його найманці

З 1984 року Іран визнаний у США державою-спонсором тероризму. У 2019 році Вашингтон вніс Корпус вартових до переліку терористичних організацій. Тож поговорімо про послужний список цієї структури.

У 1982 році КВІР заснувала терористичну організацію «Хезболла», вчила її бойовиків у таборах в Ірані, щоб згодом експортувати ісламську революцію до Лівану та вести боротьбу там з ізраїльськими військами. За роки свого існування терористи «Хезболла» підривали військові об’єкти іноземних держав, нападали на посольства, зокрема й на посольство Сполучених Штатів, убили ліванського прем’єра, викрадали громадян різних країн і навіть працівників ООН, влаштовували теракти в Азії, до прикладу, в Індії, захоплювали літаки європейських компаній, атакували позиції американських військових, убивали мирних громадян Ізраїлю в різних державах. І все це за підтримки та вказівки Корпусу вартових.

Фото: EPA/UPG Іранський священнослужитель стоїть поруч із ракетами Zolfaghar-Basir (ліворуч) і Dezful (праворуч), виставленими на огляд з нагоди другої річниці ракетного удару Ірану по американській військовій авіабазі Айн аль-Асад в Іраку, Тегеран, 7 січня 2022 р.

З 2006 року, після вже другої війни між Ізраїлем і Ліваном, КВІР почав виготовляти та передавати бойовикам «Хезболла» тисячі ракет та іншої зброї, які та понині використовує проти Ізраїлю й військ США, що розміщені у регіоні. Вона також отримує від іранських сил технології для самостійного виробництва ракет.

Водночас Корпус вартових надає підтримку ще одній терористичній організації, ХАМАС, а також іншим палестинським угрупованням, зокрема, Палестинському ісламському джихаду та генеральному командуванню Народного фронту визволення Палестини. Ці структури відповідальні за численні напади та вбивства цивільного населення в Секторі Газа та на Західному березі ріки Йордан.

Сили Корпусу вартових підтримують режим Асада в Сирії, забезпечують його каральні загони бронетехнікою, артилерією та безпілотниками, готують бойовиків і знищують місцеве населення. Крім того, саме КВІР організував потік афганських і пакистанських бойовиків до Сирії, де ті виступають на боці Асада.

Іран і його спеціальні загони зі структури Корпусу вартових (Аль-Кудс) курують іракські терористичні організації: «Катаїб Хезболла», «Харакат Ан-Нуджаба», «Асаїб Ахль аль-Хакк». Ці угруповання здійснювали напади на американські контингенти в Іраку.

Фото: wilsoncenter.org Бійці іракського ополчення Харакат Хезболла аль-Нуджаба, підготовлені Революційною гвардією Ірану

У Бахрейні інструктори Корпусу вартових готують бойовиків низки терористичних груп, відправляють їм озброєння та техніку. У Ємені КВІР підтримує терористів-хуситів – саме іранська зброя використовувалася для нападу на нафтові об’єкти Саудівської Аравії. Структури Корпусу вартових переховують у себе бойовиків терористичної організації «Аль-Каїда».

Крім того, підрозділи КВІР підтримують потужну наступальну кіберпрограму, проводять кібератаки проти іноземних урядів і компаній.

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Тільки за останні 10–12 років КВІР готував або проводив провокації у США, Великобританії, Франції, Німеччині, в Ізраїлі, у Нідерландах, Швеції, Данії, Туреччині, в ОАЕ, Іраку, Ефіопії, Колумбії, Кенії, Танзанії. Цей список можна продовжувати і багато ще чого розповісти про Корпус вартових Ісламської революції.

Ця організація від початку заснування жила тероризмом. І не дивно, що вона зараз підтримала державу-терористку, Росію. Україна ж має на це належно відреагувати і розставити всі крапки над «і», назвавши КВІР і всі її структури терористичною організацією. Так само, як це зробили наші американські та європейські друзі. У Верховної Ради невдовзі з’явиться такий шанс.