Україні час визнати іранський Корпус вартових терористичною організацією

Машина-вбивця
Ви можете почути спекулятивні твердження, що Корпус вартових – це, мовляв, іранська армія, державна структура, тож не можна вносити її до списку терористичних організацій і запроваджувати санкції щодо неї. Та ці висловлювання є або хибним уявленням про КВІР, або умисною маніпуляцією.
В Ірані є своя національна армія, а КВІР – це спеціально створена після Ісламської революції 1979 року мілітарна організація, яка має захищати виключно клерикальний режим аятол, реальну владу в цій країні, від внутрішніх збурень і зовнішніх ворогів. Вони називають себе не захисниками Ірану, а «моджахедами» – воїнами Бога, учасниками джихаду. Це щось середнє між Росгвардією та ПВК «Вагнер» Пригожина, однак набагато потужніше.
За майже 45 років свого існування Корпус вартових розрісся до небачених масштабів: він має власні сухопутні війська, повітряні та морські сили, розвідки – усього 150-190 тис. осіб. Крім того, до лав КВІР входить спеціальне ополчення «Басідж» (мінімум 90 тис. бійців), які зачищають незгодних усередині Ірану – убивають, страчують, катують, кидають у в'язниці – те, що ми бачимо нині під час протестів в Ірані. А є ще підрозділ спеціального призначення («Аль-Кудс», або Сили Кудс), які нараховують до 5 тис. елітних вояків і організовують теракти, створюють, фінансують і забезпечують зброєю терористичні організації та інші бойові угруповання, беруть участь у військових протистояннях на Близькому Сході і не тільки.
З 1979 року, з моменту падіння влади шаха, Корпус протидіє самій ідеї існування національної держави. Він і режим, що ним керує, розглядає Іран не як окрему країну, а як плацдарм для вічної експансії революції, завдяки якій можна, як вважають аятоли та лідери КВІР, захопити весь ісламський світ. Ця організація є провідником джихаду, який скерований проти невірних, проти ворожих держав, євреїв і незгодних з політикою, яку провадить режим.
Корпус вартових – це таємна багатомільярдна бізнес-імперія, яка контролює понад 50% економіки Ірану – ядерну, ракетну, програму з виробництва дронів; нафтові, газові родовища, нафтохімічні заводи, телекомунікаційні компанії та підприємства, що зводять інфраструктурні проєкти. Навіть іранські благодійні фонди і ті перебувають у власності КВІР. А їхні люди сидять в іранському уряді, парламенті, посольствах, міжнародних структурах тощо.
І саме ця організація за вказівкою зверху бере участь у війні, яку нині веде Росія проти України.
Як КВІР допомагає Росії
Перед тим, як відповісти на це питання, потрібно запитати себе: чому Корпус вартових допомагає Росії? Нещодавно відомий командир КВІР Саїд Фурузанді заявив, що «дії Путіна подобаються іранському народу», що Захід програє в Україні, а наша держава буде разом з Росією. Як бачимо, Іран і його головна потуга, КВІР, готові допомогти РФ у цьому.
Що вони роблять для цього? По-перше, підприємства, які належать саме Корпусу вартових, штампують дрони і транспортують їх до Росії, зокрема, йдеться про дрони-смертники "Shahed-131" і "Shahed-136", а також "Mohajer-6", який можна застосовувати і для ударів, і для розвідки. Саме цими безпілотниками Росія щодня обстрілює українські військові об’єкти, а також житлові будинки, електростанції, мости, дитсадки, школи, дитячі майданчики, лікарні, поліклініки й іншу інфраструктуру, вбиваючи мирне населення.
По-друге, КВІР спочатку проводив тренування для російських військових в Ірані, щоб навчити їх користуватися дронами. Потім фахівці Корпусу проводили інструктаж для військових РФ в окупованому Криму. Далі вони перебралися на територію Росії, де досі допомагають освоювати виготовлені ними машини. Також стало відомо, що в Білорусі планують запустити виробництво іранських безпілотників.
По-третє, саме структури Корпусу вартових передають дрони ПВК «Вагнер» – організації, яку кілька західних держав визнали терористичною та проти якої запровадили санкції.
По-четверте, саме Корпус вартових курує наймасштабнішу ракетну програму на Близькому Сході. Підприємства, що належать КВІР, будують ракети різної дальності та призначення – зокрема, балістичні. За даними деяких західних розвідструктур, Тегеран (конкретно – структури Корпусу вартових) і Москва підписали контракт про продаж Росії ракет "Fateh-110" із дальністю 300 км, хоча постачання, вірогідно, досі не відбулося. Також сторони обговорюють продаж ракет "Zolfaghar", які здатні завдавати ударів на відстані до 700 км.
Йдеться про те, що Іран є співучасником війни, яку веде Росія проти України, а Корпус вартових Ісламської революції – організацією, яка допомагає Росії чинити терористичні напади та воєнні злочини проти українців.
Спонсор тероризму та його найманці
З 1984 року Іран визнаний у США державою-спонсором тероризму. У 2019 році Вашингтон вніс Корпус вартових до переліку терористичних організацій. Тож поговорімо про послужний список цієї структури.
У 1982 році КВІР заснувала терористичну організацію «Хезболла», вчила її бойовиків у таборах в Ірані, щоб згодом експортувати ісламську революцію до Лівану та вести боротьбу там з ізраїльськими військами. За роки свого існування терористи «Хезболла» підривали військові об’єкти іноземних держав, нападали на посольства, зокрема й на посольство Сполучених Штатів, убили ліванського прем’єра, викрадали громадян різних країн і навіть працівників ООН, влаштовували теракти в Азії, до прикладу, в Індії, захоплювали літаки європейських компаній, атакували позиції американських військових, убивали мирних громадян Ізраїлю в різних державах. І все це за підтримки та вказівки Корпусу вартових.
З 2006 року, після вже другої війни між Ізраїлем і Ліваном, КВІР почав виготовляти та передавати бойовикам «Хезболла» тисячі ракет та іншої зброї, які та понині використовує проти Ізраїлю й військ США, що розміщені у регіоні. Вона також отримує від іранських сил технології для самостійного виробництва ракет.
Водночас Корпус вартових надає підтримку ще одній терористичній організації, ХАМАС, а також іншим палестинським угрупованням, зокрема, Палестинському ісламському джихаду та генеральному командуванню Народного фронту визволення Палестини. Ці структури відповідальні за численні напади та вбивства цивільного населення в Секторі Газа та на Західному березі ріки Йордан.
Сили Корпусу вартових підтримують режим Асада в Сирії, забезпечують його каральні загони бронетехнікою, артилерією та безпілотниками, готують бойовиків і знищують місцеве населення. Крім того, саме КВІР організував потік афганських і пакистанських бойовиків до Сирії, де ті виступають на боці Асада.
Іран і його спеціальні загони зі структури Корпусу вартових (Аль-Кудс) курують іракські терористичні організації: «Катаїб Хезболла», «Харакат Ан-Нуджаба», «Асаїб Ахль аль-Хакк». Ці угруповання здійснювали напади на американські контингенти в Іраку.
У Бахрейні інструктори Корпусу вартових готують бойовиків низки терористичних груп, відправляють їм озброєння та техніку. У Ємені КВІР підтримує терористів-хуситів – саме іранська зброя використовувалася для нападу на нафтові об’єкти Саудівської Аравії. Структури Корпусу вартових переховують у себе бойовиків терористичної організації «Аль-Каїда».
Крім того, підрозділи КВІР підтримують потужну наступальну кіберпрограму, проводять кібератаки проти іноземних урядів і компаній.
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Тільки за останні 10–12 років КВІР готував або проводив провокації у США, Великобританії, Франції, Німеччині, в Ізраїлі, у Нідерландах, Швеції, Данії, Туреччині, в ОАЕ, Іраку, Ефіопії, Колумбії, Кенії, Танзанії. Цей список можна продовжувати і багато ще чого розповісти про Корпус вартових Ісламської революції.
Ця організація від початку заснування жила тероризмом. І не дивно, що вона зараз підтримала державу-терористку, Росію. Україна ж має на це належно відреагувати і розставити всі крапки над «і», назвавши КВІР і всі її структури терористичною організацією. Так само, як це зробили наші американські та європейські друзі. У Верховної Ради невдовзі з’явиться такий шанс.