Іран планує передати росіянам балістичні ракети, - Washington Post

Раніше Іран уже передавав такі ракети бойовикам-хуситам у Ємені.

Іран збирається передати Російській Федерації балістичні ракети класу "земля – земля".

Такого висновку дійшла розвідка однієї з союзних США держав, повідомляє Washington Post з посиланням на власні джерела.

Перша партія ракет Fateh-110 і Zolfaghar уже готується на заводах в Ірані. Це балістичні ракети, які здатні вражати цілі на відстані 300 і 700 км.

"Найновіші версії Fateh-110 і Zolfaghar вважаються одночасно потужними й досить точними на відносно коротких відстанях. Деякі моделі оснащені електрооптичними системами наведення, які дозволяють операторам ракет направляти їх під час остаточного наближення до цілі", – пише видання.

Зазначимо, що перше покоління Fateh-110 пройшло випробування у вересні 2002 року і незабаром почалося серійне виробництво. Початкова дальність польоту ракети становила 200 км. У вересні 2004 року друге покоління Fateh-110 продемонструвало дальність до 250 км. Третє покоління ракети, представлене в 2010 році, мало збільшену дальність до 300 км. Четверте покоління 2012 року має підвищену точність.

Раніше Іран уже передавав такі ракети бойовикам-хуситам у Ємені. Хусити використовували ці ракети для нападів на нафтопереробні заводи в країнах Перської затоки.

Нагадаємо, що російські військові завезли на тимчасово окуповану територію Херсонської області іранських інструкторів для запуску дронів-камікадзе "Shahed-136".

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що в Ірану не було можливості самостійно виробляти безпілотники Shahed-136, які він постачає Росії.