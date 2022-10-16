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Кадирівці в Рубіжному виселяють людей з будинків

Наводку на гарні будинки дають колаборанти. 

Кадирівці в Рубіжному виселяють людей з будинків
Рубіжне
Фото: Сергій Гайдай/facebook

У Рубіжному на Луганщині кадирівці виселяють людей з їхніх помешкань, щоб поселити там своїх офіцерів.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Чеченці в Рубіжному виселяють місцевих жителів з їхніх помешкань, щоб там жили їхні "офіцери". Через страх кадирівці постійно змінюють "житло", - написав Гайдай.

За його словами, "наводку на гарні будинки" дають колаборанти. 

Нагадаємо, що 12 жовтня Гайдай заявив, що Збройні сили України продовжують звільняти території Луганщини, окупанти намагаються вибудувати багатошарову лінію оборони. Раніше Гайдай назвав звільнені населені пункти на Луганщині. 

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