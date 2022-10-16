У Лимані на Донеччині виявили шістьох вбитих росіянами під час окупації цивільних

Минулої доби росіяни вбили одну людину у Бахмуті Донецької області і поранили трьох цивільних.
Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
“За 15 жовтня росіяни вбили одного мирного жителя Донеччини – у Бахмуті. Крім того, у Лимані виявили ще шістьох цивільних, убитих росіянами під час окупації”, – йдеться у повідомленні.
Ще троє людей за вчора отримали поранення.
Нагадаємо, співробітники поліції завершили ексгумацію на місці масового захоронення військових ЗСУ в Лимані на Донеччині.