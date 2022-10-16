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Путін очікує, що окупанти вгризатимуться в Херсон зубами, – Подоляк

“Але вони зайняті: ділять і вивозять награбоване в очікуванні втечі”.

Путін очікує, що окупанти вгризатимуться в Херсон зубами, – Подоляк
Фото: скрін відео

Президент Росії Володимир Путін очікує, що російські військові вгризатимуться в Херсон зубами, щоб вождь міг “зберегти обличчя”. 

Про це у Твіттері заявив радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк.

“Але вони зайняті: ділять і вивозять награбоване в очікуванні втечі”, – зазначив він. 

“Так буває: коли мародерство стає частиною системи, для дисципліни та бойового духу не залишається місця”, – додав Подоляк.

Нагадаємо, Financial Times пише, що Збройні сили України можуть звільнити Херсон від окупантів наступного тижня та просунутися до правого берега Дніпра.

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