Головне за день. Субота, 15 жовтня

Відбиті атаки противника на Донеччині, стрілянина на полігоні на Бєлгородщині, вибух на шахті в Туреччині. Яким запам’ятається 234-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби окупанти завдали 4 ракетні та 17 авіаційних ударів, здійснили до 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Новосадове на Краматорському напрямку, Яковлівка, Берестове, Бахмут, Бахмутське та Опитне на Бахмутському напрямку, Красногорівка, Невельське, Первомайське, Мар’їнка та Побєда на Авдіївському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 15-го жовтня – в нашій новині.

Українці зібрали 150 мільйонів гривень менш ніж за дві доби на купівлю комплексу боротьби з ворожими дронами “Ловець шахідів”.

“Метою було зібрати 100 мільйонів, але завдяки вашій космічній підтримці на банки моно впало в половину більше. Дякую за кожен донат. Завдяки вам іранські Шахеди скоро падатимуть частіше, а об‘єкти критичної інфраструктури країни будуть захищеніші!”, – повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Серед усіх учасників збору буде розіграно 1000 унікальних браслетів з Азовсталі з написом “Вірю в ЗСУ”, 100 з яких особисто підписав Валерій Залужний.

До Дня захисників і захисниць фандрейзингова платформа UNITED24, monobank та Ігор Лаченков оголосили благодійний збір. Його мета – зібрати кошти на комплекс боротьби з дронами.

Американський мільярдер Ілон Маск написав у Твіттері, що продовжить фінансувати супутниковий інтернет Starlink для України.

“До біса з цим… хоча Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів від платників податків, ми просто продовжуватимемо безкоштовно фінансувати український уряд”, – зазначив він.

Нагадаємо, компанія Ілона Маска SpaceX попередила Пентагон, що може припинити фінансування надання супутникового зв'язку Starlink в Україні, якщо відомство відмовиться виплачувати десятки мільйонів доларів на місяць.

До Білорусі прибули перші ешелони з російськими військовими зі складу так званого регіонального угрупування військ.

"Рішення про створення регіонального угрупування військ ухвалене і реалізується винятково в інтересах посилення охорони державного кордону Союзної держави на території Білорусі і продиктоване безперервною активністю в прикордонних з нами районах", - заявили у білоруському міноборони.

Міністерство оборони Росії підтвердило інформацію про стрілянину на полігоні в Бєлгородській області РФ, є вбиті. Окупанти назвали цей інцидент "терактом". РФ заявляє про 11 вбитих і 15 поранених.

“Під час проведення заняття з вогневої підготовки з особами, які добровільно виявили бажання брати участь у спеціальній військовій операції, терористи відкрили вогонь зі стрілецької зброї по особовому складу підрозділу”, – цитують Міноборони російські видання.

Інші джерела заявляють про значну більшу кількість жертв – до 22.

Як повідомив телеграм-канал SOTA з посиланням на джерела серед родичів мобілізованих, стрілянина трапилася на полігоні в селищі Солоті.

До сорока зросла кількість загиблих унаслідок вибуху на вугільній шахті в районі Амасра в провінції Бартин Туреччини.

На момент вибуху у шахті працювало 110 людей. Вибух стався на глибині близько 300 метрів. Нижче цієї відмітки могли працювати 49 людей, повідомляє ВВС. Для екстреної допомоги пораненим задіяли санітарну авіацію. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган скасував усі заходи та повідомив, що незабаром відвідає місце трагедії.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!