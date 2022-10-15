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У неділю в Україні без опадів, температура до +19

У Києві вдень 12-14°.

У неділю в Україні без опадів, температура до +19
Фото: dyvys.info

У неділю, 16 жовтня синоптики прогнозують Україні день без опадів.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У західних, центральних і східних областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-східний, на півдні північно-східний 5-10 м/с.

Температура вночі в західних областях і на півдні країни 3-8° тепла, на решті території від 2° тепла до 3° морозу; вдень 10-15° тепла, у західних областях до 19°.

У Київській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний , 3-8 м/с.

Температура по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 10-15°; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 12-14°.

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