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Сьогодні дощитиме у східних областях та на Дніпропетровщині

Температура становитиме 10-16°.

Сьогодні дощитиме у східних областях та на Дніпропетровщині
Фото: facebook.com/UkrHMC

На вівторок, 11 жовтня в Україні синоптики прогнозують Україні мінливу хмарність.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Без опадів, лише у східних областях та на Дніпропетровщині дощі. 

Вранці у західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях мiсцями тумани.

Вітер північно-західний, у західних областях південних напрямків, 5-10 м/с. 

Температура становитиме 10-16°.

Стовпчики термометрів у Київській області піднімуться до 11-16°, в українській столиці – до 12-14°.

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