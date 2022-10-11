Сьогодні дощитиме у східних областях та на Дніпропетровщині

На вівторок, 11 жовтня в Україні синоптики прогнозують Україні мінливу хмарність.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Без опадів, лише у східних областях та на Дніпропетровщині дощі.
Вранці у західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях мiсцями тумани.
Вітер північно-західний, у західних областях південних напрямків, 5-10 м/с.
Температура становитиме 10-16°.
Стовпчики термометрів у Київській області піднімуться до 11-16°, в українській столиці – до 12-14°.