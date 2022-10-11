На півдні ЗСУ ліквідували ще 174 окупантів

Українська авіація завдала на півдні чотири удари по противнику, зокрема його системах ППО.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
Поблизу Дудчан і Червоного, на Бериславщині підрозділами протиповітряної оборони збито два безпілотних шпигуни “Орлан-10” та російський штурмовик Су-25.
Підрозділи ракетних військ і артилерії виконали 205 вогневих завдань.
Втрати ворога на півдні складають:
- 174 рашисти,
- дві гаубиці "Мста-Б",
- 12 одиниць авто-бронетехніки,
- два танки,
- два міномети,
- два склади боєкомплекти.
Також пошкоджено 5 одиниць броньованої техніки та крупнокаліберна гармата “Гіацинт-Б”.
Нагадаємо, бойові втрати росіян станом на 10 жовтня складають 62 870 осіб. За 9 жовтня українські військові ліквідували ще 370 російських солдатів, збили літак та знищили дев’ять танків.