На півдні ЗСУ ліквідували ще 174 окупантів

Українська авіація завдала на півдні чотири удари по противнику, зокрема його системах ППО.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Поблизу Дудчан і Червоного, на Бериславщині підрозділами протиповітряної оборони збито два безпілотних шпигуни “Орлан-10” та російський штурмовик Су-25.

Підрозділи ракетних військ і артилерії виконали 205 вогневих завдань.

Втрати ворога на півдні складають:

174 рашисти,

дві гаубиці "Мста-Б",

12 одиниць авто-бронетехніки,

два танки,

два міномети,

два склади боєкомплекти.

Також пошкоджено 5 одиниць броньованої техніки та крупнокаліберна гармата “Гіацинт-Б”.

Нагадаємо, бойові втрати росіян станом на 10 жовтня складають 62 870 осіб. За 9 жовтня українські військові ліквідували ще 370 російських солдатів, збили літак та знищили дев’ять танків.