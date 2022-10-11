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На півдні ЗСУ ліквідували ще 174 окупантів

Підрозділи ракетних військ і артилерії виконали 205 вогневих завдань.

На півдні ЗСУ ліквідували ще 174 окупантів
Фото: Telegram/СтратКом

Українська авіація завдала на півдні чотири удари по противнику, зокрема його системах ППО. 

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Поблизу Дудчан і Червоного, на Бериславщині підрозділами протиповітряної оборони збито два безпілотних шпигуни “Орлан-10” та російський штурмовик Су-25.

Підрозділи ракетних військ і артилерії виконали 205 вогневих завдань.

Втрати ворога на півдні складають:

  • 174 рашисти, 
  • дві гаубиці "Мста-Б", 
  • 12 одиниць авто-бронетехніки, 
  • два танки,
  • два міномети, 
  • два склади боєкомплекти.

Також пошкоджено 5 одиниць броньованої техніки та крупнокаліберна гармата “Гіацинт-Б”.

Нагадаємо, бойові втрати росіян станом на 10 жовтня складають 62 870 осіб. За 9 жовтня українські військові ліквідували ще 370 російських солдатів, збили літак та знищили дев’ять танків. 

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