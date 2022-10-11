Кива розповсюджує фейк про “повторну спробу втечі Зеленського сьогодні вночі”

“Зеленський сьогодні втік із Києва, але його зупинили і змусили повернутися, щоб він зустрівся з послом США Б.Брінк".

Екснародний депутат України Ілля Києва розповсюджує фейк про те, що президент Володимир Зеленський сьогодні вночі повторить спробу втечі з країни.

“Зеленський сьогодні втік із Києва, але дорогою до Польщі його зупинили і змусили повернутися, щоб він зустрівся з послом США Б.Брінк і заступником голови дипмісії США К.Смітом … Але це не означає, що Зеленський не зробить ще однієї спроби втечі сьогодні вночі”, – цитує його Центр протидії дезінформації при РНБО.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв маніпулює, що “українська держава з нацистським політрежимом становитиме постійну пряму загрозу РФ”.

“Тому, крім захисту людей та охорони кордонів, метою наших майбутніх дій має стати повноцінний демонтаж політрежиму України”, – каже він.

Речниця МЗС Марія Захарова дезінформує, що зі “США продовжують надходити суперечливі сигнали”.

“Проте “РФ відкрита для дипломатії… і чим довше Вашингтон заохочуватиме войовничий настрій Києва та терористичні вилазки українських диверсантів, тим проблемнішим буде пошук дипломатичних шляхів врегулювання”, – заявила вона.

Нагадаємо, проросійські і російські телеграм-канали розповсюджували фейк про евакуацію посольств з України.