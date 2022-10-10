Внаслідок російських обстрілів Сумщини загинула людина, є поранені, - Живицький

По громадам Сумщини, крім двох ракет, росіяни випустили більше 50 снарядів.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Він уточнив, що росіяни випустили 6 мін по Краснопільській громаді, ще о 1:00, на щастя, без наслідків.

“Під час ракетної терористичної атаки, близько 10 ранку, у Конотопському районі росіяни знищили об'єкт інфраструктури. Тривають аварійні роботи. Травмовані два працівника підприємства та рятівник ДСНС”, - зазначив Живицький.

Також із 13:00 росіяни почали вести вогонь у Шосткинському районі із крупнокаліберного кулемету, з території РФ.

Близько 15:00 зафіксовано 5 приходів з САУ по одному з сіл Краснопільської громади.

Також тричі були обстріли з САУ та мінометів по Білопільській громаді. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще четверо - поранені та госпіталізовані до лікарні. У самому Білопіллі пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки, школу-інтернат та підприємство.

По Великописарівській та Юнаківській громадах були обстріли із САУ, міномету, автоматичного станкового гранатомету. На щастя, обійшлося без жертв.

Нагадаємо, у момент російських обстрілів у Кривому Розі на Дніпропетровщині під землею у чотирьох шахтах перебували 854 гірники.