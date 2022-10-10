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Масований обстріл України росіянами: 14 загиблих, 97 поранених

Знеструмлено 1307 населених пунктів.

Масований обстріл України росіянами: 14 загиблих, 97 поранених
Наслідки обстрілу Запоріжжя

Станом на 21:00 кількість жертв унаслідок ракетних обстрілів в Україні становить 14 осіб, травмовано 97 осіб.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Залишаються знеструмленими 1 307 населених пунктів.

У Київській області світла немає у 13 населених пунктах, Львівській – 353, Сумській – 766, Тернопільській – 169 та Хмельницькій – 6.

До гасіння пожеж та аварійно-рятувальних робіт залучено понад 1000 осіб та близько 120 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу росіян вранці 10 жовтня сталося влучання по об’єктах критичної інфраструктури у восьми областях і столиці.

Російські війська обстрілювали територію України з Каспійського та Чорного морів, використовуючи весь спектр наявних у них ракет.

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