У Львові електропостачання відновлено у 35% міста, – Садовий

У Львові електропостачання відновлено у 35% міста, а водопостачання – на 65%, повідомив міський голова Андрій Садовий.
Найскладніша ситуація у Сихівському, Личаківському та Галицькому районах.
У тих мікрорайонах, де ще немає повноцінного водопостачання, завтра з самого ранку будуть їздити водовозки. Мешканці зможуть набрати собі води. Зараз водопостачання відсутнє у 50% міста.
Дитячі садочки завтра працюють в режимі чергових груп.
“Уроків у школах не буде, але вчителі працюватимуть. Якщо ви не маєте з ким залишити дитину, то можна привести до навчального закладу”, – зазначив мер.
Всі служби працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше нормалізувати ситуацію.
Нагадаємо, за даними голови Львівської ОДА Максима Козицього, по області було випущено 15 ракет, частину з них збила ППО.
Робота ППО і прильоти під час ранкової атаки зафіксовані в Києві, Київській області, Житомирі, Хмельницькій області.