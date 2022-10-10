У Львові електропостачання відновлено у 35% міста, – Садовий

У Львові електропостачання відновлено у 35% міста, а водопостачання – на 65%, повідомив міський голова Андрій Садовий.

Найскладніша ситуація у Сихівському, Личаківському та Галицькому районах.

У тих мікрорайонах, де ще немає повноцінного водопостачання, завтра з самого ранку будуть їздити водовозки. Мешканці зможуть набрати собі води. Зараз водопостачання відсутнє у 50% міста.

Дитячі садочки завтра працюють в режимі чергових груп.

“Уроків у школах не буде, але вчителі працюватимуть. Якщо ви не маєте з ким залишити дитину, то можна привести до навчального закладу”, – зазначив мер.

Всі служби працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше нормалізувати ситуацію.

Нагадаємо, за даними голови Львівської ОДА Максима Козицього, по області було випущено 15 ракет, частину з них збила ППО.

Робота ППО і прильоти під час ранкової атаки зафіксовані в Києві, Київській області, Житомирі, Хмельницькій області.