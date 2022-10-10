Внаслідок вибухів у Львові немає світла (оновлено)
Внаслідок вибухів у Львові немає світла (оновлено)
Хто підірвав Кримський міст?
Хто підірвав Кримський міст?
У Хмельницькій області є влучання ракет (уточнено)
У Хмельницькій області є влучання ракет (уточнено)
Ворог знову обстріляв Запоріжжя. Загинули щонайменше 13 людей (уточнено)
Ворог знову обстріляв Запоріжжя. Загинули щонайменше 13 людей (уточнено)
Росія задіяла масовий виліт стратегічної авіації
Росія задіяла масовий виліт стратегічної авіації
Внаслідок вибуху безпілотника на аеродромі у Росії знищено два літаки Ту-22М3, – джерела
Внаслідок вибуху безпілотника на аеродромі у Росії знищено два літаки Ту-22М3, – джерела
Порошенко купив у Британії партію бронемашин Spartan
Порошенко купив у Британії партію бронемашин Spartan
Росія здійснила атаку на декілька районів Києва. Є загиблі і постраждалі (оновлено)
Росія здійснила атаку на декілька районів Києва. Є загиблі і постраждалі (оновлено)
Чотири сюжети для України
Чотири сюжети для України
ГоловнаСуспільствоВійна

У Львові електропостачання відновлено у 35% міста, – Садовий

Найскладніша ситуація у Сихівському, Личаківському та Галицькому районах. 

У Львові електропостачання відновлено у 35% міста, – Садовий
Фото: ЕРА/UPG

У Львові електропостачання відновлено у 35% міста, а водопостачання – на 65%, повідомив міський голова Андрій Садовий.

Найскладніша ситуація у Сихівському, Личаківському та Галицькому районах. 

У тих мікрорайонах, де ще немає повноцінного водопостачання, завтра з самого ранку будуть їздити водовозки. Мешканці зможуть набрати собі води. Зараз водопостачання відсутнє у 50% міста. 

Дитячі садочки завтра працюють в режимі чергових груп. 

“Уроків у школах не буде, але вчителі працюватимуть. Якщо ви не маєте з ким залишити дитину, то можна привести до навчального закладу”, – зазначив мер. 

Всі служби працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше нормалізувати ситуацію. 

Нагадаємо, за даними голови Львівської ОДА Максима Козицього, по області було випущено 15 ракет, частину з них збила ППО.

Робота ППО і прильоти під час ранкової атаки зафіксовані в Києві, Київській області, Житомирі, Хмельницькій області.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також