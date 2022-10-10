Відсьогодні на Сумщині не працюватиме вуличне освітлення, - Живицький

Зменшення навантаження на енергомережі вкрай важливо у теперішніх умовах.

Відсьогодні, 10 жовтня, на території Сумської області з метою зменшення навантаження на енергомережу, не працюватиме вуличне освітлення.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“З метою уникнення віялових відключень, прошу представників бізнесу вимкнути усі рекламні вивіски, вітрини, сітілайти”, - звернувся голова ОВА.

Він додав, що виконання цих рекомендацій надасть можливість уникнути збільшення тривалості комендантської години та відключення електроенергії.

Нагадаємо, з 11 жовтня Україна призупиняє експорт електроенергії з метою стабілізації своєї енергосистеми.

Раніше повідомлялось, що десятки російських ракет влучили в об’єкти енергетичної інфраструктури в 11 областях і місті Києві, але більшість із цих об'єктів вдасться відновити вже сьогодні, частину – завтра. Голова уряду України Денис Шмигаль закликав українців обмежити споживання електроенергії, особливо у вечірні години, поки йде відновлення та ремонтні роботи.