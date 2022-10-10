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Графік аварійного відключення світла запроваджено у чотирьох областях

На час ремонту мереж українців закликають зменшити споживання електроенергії.

Графік аварійного відключення світла запроваджено у чотирьох областях
Фото: Надано пресслужбою

Внаслідок ракетних ударів, завданих по енергетичній інфраструктурі в 11 областях і Києву зранку 10 жовтня, порушено електропостання майже по всій Україні. Уряд та відповідальні відомства розпочали реалізацію оперативного плану відновлення пошкоджених об’єктів. Про це заявив прем’єр-міністр Дмитро Шмигаль.

За його словами, більшість об’єктів енергетичної інфраструктури будуть відновлені вже сьогодні. Частина запрацює завтра.

"Вже відновлено енергопостачання в місті Суми, йде процес у Житомирі та Харкові. Введено графік аварійних відключень у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях", – зазначив прем’єр-міністр.

Він закликав українців обмежити споживання електроенергії, особливо у вечірні години, поки йде відновлення та ремонтні роботи.

"За можливості не вмикайте найбільш енерговитратні прилади (електрообігрівачі, бойлери, електроплити, мікрохвильовки, пральні машини, електрочайники, кавоварки, праски). Це зменшить навантаження на нашу енергосистему та дозволить максимально швидко відновити інфраструктуру", – зазначив міністр.

Нагадаймо, раніше повідомлялося про запровадження графіка аварійного відключення світла у Києві та області. Світло вимикатимуть приблизно на дві години.

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