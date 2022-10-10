Через ракетну атаку спізнюються 38 потягів

Унаслідок ракетного удару із затримкою до 30 хвилин рухаються 14 поїздів, 24 потяги рухаються із затримкою від 30 хвилин і більше.

Про це повідомляє у Facebook "Укрзалізниця".

"«Укрзалізниця» продовжує рух, незважаючи на все. Наразі із затримкою до 30 хвилин рухаються 14 поїздів; 24 рейси рухаються із затримкою від 30 хвилин і більше", – повідомляють у відомстві.

Зазначається, що затримки конкретного поїзда оперативно можна переглянути на сайті, а також у розділі "онлайн-табло" у чат-ботах "Укрзалізниці" та у додатку. У цьому розділі також додали онлайн-таблицю вокзалів Конотопа і Шостки.

"Київський залізничний вокзал вже чепуриться і відкритий для пасажирів на вхід і вихід, посадка та висадка пасажирів – за графіком. У партнерстві з World Central Kitchen вже годуємо пасажирів на київському вокзалі: пасажири всіх рейсів, які прибудуть сьогодні після комендантської години, зможуть залишитися на ніч на вокзалі. Запаси чаю та їжі вже оновлені. Ми залишаємось на зв’язку та готові консультувати пасажирів з усіх питань через контактний центр «Укрзалізниці» за номером 0800 503 111, у чат-ботах та на наших офіційних сторінках у соцмережах", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зранку 10 жовтня Росія завдала ударів по 14 регіонах України. Станом на 13:30 було відомо про 10 загиблих і близько 60 поранених внаслідок ворожої ракетної атаки.