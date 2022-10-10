Німеччина найближчими днями передасть Україні ППО IRIS-T SLM

Ще три установки надійдуть вже наступного року.

Німеччина найближчими днями поставить в Україну першу з чотирьох систем ППО IRIS-T SLM. Про це заявила міністр оборони Крістін Ламбрехт.

"Німеччина постачає в Україну першу з чотирьох систем ППО IRIS-T SLM. Нещодавні російські ракетні атаки на Київ та інші міста показують, наскільки важливий цей потенціал для самооборони України", – заявила вона у твіттері.

Deutschland liefert das erste von vier IRIS-T SLM Luftverteidigungssystem an die #Ukraine. Die jüngsten russischen #Raketenangriffe auf Kiew und andere Städte zeigen, wie wichtig diese Fähigkeit für die Selbstverteidigung der Ukraine ist. pic.twitter.com/zMGT6zNkDc — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) October 10, 2022

Інші три системи передадуть вже в наступному році, повідомляє Spiegel, посилаючись теж на Ламбрехт.

"Відновлення ракетного обстрілу Києва та багатьох інших міст показує, наскільки важливо швидко доставити в Україну системи протиповітряної оборони. Тому ми зараз надаємо особливу підтримку зенітною зброєю. Найближчими днями перша з чотирьох найсучасніших систем протиповітряної оборони IRIS-T SLM буде готова забезпечити ефективний захист народу України", – наводить німецьке видання іншу її цитату.

Система IRIS-T SLM має дальність дії 40 км і висоти до 20 км. За допомогою IRIS-T SLM можна збивати бойові літаки, гелікоптери, крилаті ракети, реактивну артилерію, дрони, протирадіолокаційні ракети.

Нагадаємо, зранку 10 жовтня Росія завдала ракетних ударів по 14 регіонах України. Постраждали об’єкти інфраструктури, в деяких містах нема світла.