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Киргизстан скасував спільні військові навчання з Росією та іншими членами ОДКБ

Рішення ухвалено за день до їх початку. 

Киргизстан скасував спільні військові навчання з Росією та іншими членами ОДКБ
Ілюстративне фото
Фото: Міноборони Киргизстану

Киргизстан скасував військові навчання "Непорушне братерство", що мали проходити на його території 10-14 жовтня в межах Організації договору колективної безпеки.

Відповідне оголошення зробило міністерство оборони республіки, пишуть російські медіа. Причини скасування не пояснюються.

Тренування військових були заплановані в місті Баликчи. На них планували запросити спостерігачів з Узбекистану, Сербії, Сирії, Туркменістану та Монголії.

До ОДКБ входять Росія, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Киргизстан і Таджикистан. Про те, чому ця організація перебуває за крок від розпаду, читайте в матеріалі LB.ua. 

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