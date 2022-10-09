Киргизстан скасував спільні військові навчання з Росією та іншими членами ОДКБ

Рішення ухвалено за день до їх початку.

Киргизстан скасував військові навчання "Непорушне братерство", що мали проходити на його території 10-14 жовтня в межах Організації договору колективної безпеки.

Відповідне оголошення зробило міністерство оборони республіки, пишуть російські медіа. Причини скасування не пояснюються.

Тренування військових були заплановані в місті Баликчи. На них планували запросити спостерігачів з Узбекистану, Сербії, Сирії, Туркменістану та Монголії.

До ОДКБ входять Росія, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Киргизстан і Таджикистан. Про те, чому ця організація перебуває за крок від розпаду, читайте в матеріалі LB.ua.