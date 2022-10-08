У Москві почалися арешти військових, - розвідка

У російській столиці розпочався комплекс "заходів", спрямованих проти військових.

Про це повідомляє в Telegram Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Відомо, що до міста увійшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені Дзержинського – "еліти" Росгвардії. Вони рухаються до центру разом із підрозділами поліції.

З цією метою у центрі Москви частково перекрито автомобільний рух.

"Відомо про численні арешти, затримання та блокування військових. Натомість, всі військові підрозділи по периметру москви приведено у підвищену бойову готовність", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні Міністерство оборони РФ призначило командувачем об'єднаного угруповання військ в Україні генерала армії Сергія Суровікіна. Він змінив генерала Дворнікова, який керував російською армією в Україні з 8 квітня, після відходу ЗС РФ з території Київської, Чернігівської та Сумської областей.